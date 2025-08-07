斷臂男網戀！賠償金作彩禮後續傻眼 網友踢爆1事劇情暴走

網戀多騙局，到頭來還案中有案？河南鄭州新鄭市1名36歲鄭姓男子，因高壓電觸電導致雙臂截肢，因而獲得工傷賠償。鄭男於2023年在網上認識1名年輕漂亮女生，「母胎單身」的他和對方聊出感情來，更發現「她叔還是她姑，是中央領導」，今年確立情侶關係，還經常發影片給他看。其後女友要求鄭男發388,888人民幣（約新台幣1,620,410元）作結婚彩禮，他花光工傷賠償的10多萬（約新台幣416,645元）作訂金，惟雙方從未見面，女友更未見過他樣貌。鄭父認定兒子被騙，而鄭男說取消婚事後獲女方退還了部份訂金，但她突然稱要到巴基斯坦出差，故未能馬上還清。

陸媒勸說下鄭男最終決定報警，不過事件峰迴路轉，許多網民莫名說鄭男斷臂後獲得的是「不義之財」，又指他根本不是工傷，而是2023年一則新聞的主角。

被高壓電傷要截雙臂 獲工傷賠10多萬人民幣

河南民生頻道節目《小莉幫忙》近日報導，36歲的鄭先生和年輕貌美的杭州女生網戀，而鄭因為高壓電將前臂電傷而需截肢，父親指他因工傷獲賠償10多萬人民幣，之後無法工作。至2023年，鄭男被加入1個微信群組，群主介紹他和現時的「女朋友」認識，2人聊天至今年終於確認戀愛關係，「但是我們從沒見過面」。

網戀杭州年輕女友 她稱親人是中央領導

鄭男堅稱通過聊天已跟女生建立正式關係，但他從未向女友發影片，對方不知道其長相，但指「我女朋友有時哄我，有時給我發視頻，看她吃得飽玩得好，我心情特別開心」。如果鄭男不獲女朋友理會，心情就會變得很差。「母胎單身」的他承認從未戀愛，「我喜歡，俺爹不同意」、「她叔還是她姑，是中央領導」。

女友退回部份彩禮即到巴基斯坦出差

鄭父則苦苦相勸，直指兩人不「匹配」，女方是城市人，他們是農村人，「我感覺姑娘看不上我兒子」、「你看你，800年人家都不會要你」、「還想娶大官的女兒，騙死你，都不知道你咋死的」

女友早前要求鄭男拿388,888元結婚彩禮，他已發了10萬元，那正是當年的工傷賠償，未料訂婚至今未見過面。女朋友在最近提出分手，先退還了一部份彩禮，還突然搬到國外「到巴基斯坦出差，沒法給我轉賬」。

鄭男相信女友：我老實、實在，就喜歡我

鄭男打電話給女友，但對方從來不接聽，故他沒聽過對方聲音。父親斷言兒子是被騙，其「女友」不會在巴基斯坦，惟鄭男仍相信女友，更想到杭州看看，又指女友曾叫他買樓，他相信女友心意，「我是老實、實在，（她）就喜歡我」。

在陸媒記者勸說下，鄭男才承認自己「頭腦發熱」，還一度不願報警，怕連累「女友」。原本介紹她認識女友的「微博群主」稱她並不認識群組內的人，更讓鄭男報警。

大陸律師指，如男雙方談婚嫁後女方已收彩禮，但卻未與男方辨理婚事，據《民法典》規定，女方要將彩禮退還，如男方有證據證明女方編造理由以騙財，而拒不返還，可向公安機關報案。

網友踢爆並非「工傷」

事件引起熱議，有網友認為該女友「真狠，殘疾賠償金也騙」，不過，許多人留言認出鄭男，提到他自己也是個「騙徒」，所謂「工傷」是謊言，「賠償金是幾年前偷盜國家電纜，被高壓電電沒了雙手」、「不義之財留不住，怎麼來怎麼去」、「他不是被高壓線電傷了，他是偷」。

斷臂男聲稱曾「好奇」走入配電箱

翻查網上資料，和鄭先生長相一模一樣的鄭姓男子，於2023年12月在新鄭市抄近道回家時，看到配電箱感好奇走過去，「結果被絆倒雙手扶到配電箱的螺旋柱上，就觸電被吸過去了」，雙手最終要截肢。該供電所的副所長回應陸媒指，供電箱是鎖住的，事發後有一道門被人撬開，內部的金屬連銅牌不見了，有價值的東西被人取走，事後報警。當時已有許多網友質疑他是「偷電纜」，「雖說沒證據吧，但是懂的人都懂」。

