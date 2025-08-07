25歲中國籍「飛鼠裝滑翔者」意大利遇難 疑撞上岩壁不幸身亡

網戀多騙局，到頭來還案中有案？河南鄭州新鄭市1名36歲鄭姓男子，因高壓電觸電導致雙臂截肢，因而獲得工傷賠償。鄭男於2023年在網上認識1名年輕漂亮女生，「母胎單身」的他和對方聊出感情來，更發現「她叔還是她姑，是中央領導」，今年確立情侶關係，還經常發影片給他看。

2025-08-07 08:34