25歲中國籍「飛鼠裝滑翔者」意大利遇難 疑撞上岩壁不幸身亡

香港01／ 撰文／許祺安
飛鼠裝示意圖。(路透)
飛鼠裝示意圖。(路透)

陸媒《新京報》報導，8月5日，一名25歲中國飛鼠裝滑翔者在意大利皮茲達萊克山跳下時疑因撞上岩壁不幸身亡。中國駐意大利大使館6日證實事件，指一名中國公民5日在意大利北部多洛米蒂山區進行飛鼠裝滑翔運動時不幸身亡。

據《新華社》報導，中國駐意大利大使館6日證實，一名中國公民5日在意大利北部多洛米蒂山區進行飛鼠裝滑翔運動時不幸身亡。使館方面表示，正在同死者家屬及當地警局聯繫，積極提供協助。

《新京報》報導，當時男子的一名同伴在他之前跳下並成功著陸，隨後他身著裝備從山頂躍下。

同伴稱男子起跳時並未出現異常情況，但他始終未抵達預定的降落點。同伴立即報警求助，當地高山救援隊最終在一峽谷中發現男子的遺體，救援人員從直升機吊下110米繩索運回遺體。意大利警方正調查此事。

網上有消息指，該名男子疑為抖音博主「RandyZ」 ，其曾在中國時間8月4日發佈在意大利該地區附近進行飛鼠裝滑翔挑戰的影片。

文章授權轉載自《香港01》

飛鼠 運動 遺體 抖音 大使館 直升機

