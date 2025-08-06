快訊

台中KPM拼盤演唱會倒數 朴春健康亮紅燈「暫停2NE1行程」

指川普投資台積電3000億美元是「假訊息」 經長郭智輝道歉了

瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折

聽新聞
0:00 / 0:00

帶娃搭車神器！乘客抱怨高鐵好吵 陸列車員一招「小孩秒安靜」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
許多人搭高鐵最怕遇上「熊孩子」，甚至有大陸網友呼籲，應該設置一節專門的「帶娃車廂」。（圖／取自微博）
許多人搭高鐵最怕遇上「熊孩子」，甚至有大陸網友呼籲，應該設置一節專門的「帶娃車廂」。（圖／取自微博）

搭乘高鐵，最怕遇到同車廂裡有不受控制的孩童，甚至有大陸網友因此呼籲，應該設置一節專門的「帶娃車廂」。不過，中國鐵路南寧客運段一名「00後」列車員覃雲昊使出一招，就立刻讓高鐵上所有小朋友都安靜下來—發試卷

環球網報導，每年7、8月暑假，不少民眾都會帶孩子出遊，小孩在車廂吵鬧的投訴就會明顯增加。大陸高鐵「12306客服」工作人員表示，碰到這種情況會通知列車員處理。如果是乘客直接跟孩子的家長反映，很可能會出現不必要的糾紛。

至於網友呼籲增設「帶娃車廂」，工作人員稱，會向相關部門反映，但執行上可能有一定的困難。目前部分高鐵已經推出「靜音車廂」，有靜音需求的旅客可以在購票時選擇。不過還是有不少網友表示靜音車廂數量太少、車票難搶。

要如何處理這個棘手的問題？日前在南寧東開往杭州西的G1546次列車上，覃雲昊從塑膠袋裡裡掏出不同年級的小學試卷，立刻讓小朋友們安靜了下來，有網友拍下影片上傳社交平台，很快就收到數個萬讚。

覃雲昊今年暑運值勤的南寧至杭州高鐵列車客流火爆，有不少研學團、親子旅遊團，學生旅客有時能占到車廂定員的半數，如何讓小朋友們在車廂保持安靜，是車隊經常討論的話題。

覃雲昊說，「我看到一些家長會帶著小朋友的暑假作業乘車，既能打發旅途時間，又能讓孩子安靜下來，一舉兩得。我就想著，可以去打印一些簡單試卷，給那些沒有帶作業的家長。」

暑運開始後，覃雲昊每次出勤都會帶上一大疊試卷，遇到孩子吵鬧就會上前「獎勵」一張。他袋子裡還有一些小朋友喜歡的貼紙，完成試卷就可以得到一張，安靜乘車的小朋友也能得到一張。這個方法真的很快就讓車廂安靜了下來。

對此，網友紛紛點讚說：「00後列車員太有才了，發試卷這招絕了！」、「貼紙和試卷簡直是帶娃乘車神器啊」、「用孩子的思維方式讓車廂安靜下來」、「這樣的年輕人未來可期」。

大陸「00後」列車員覃雲昊使出一招，立刻讓高鐵上所有小朋友都安靜下來。圖／取自大象新聞
大陸「00後」列車員覃雲昊使出一招，立刻讓高鐵上所有小朋友都安靜下來。圖／取自大象新聞

車廂 試卷 朋友 高鐵

延伸閱讀

便宜大陸車進口 業界籲法規補破網

大陸追稅 盯上個人境外收入 港股、美股買賣股票資本利得須繳稅

台積電抓洩密內鬼！檢調在星巴克逮人 連高鐵排班司機都監控

美記者分享在大陸搭高鐵經驗：有種靈魂出竅的感覺

相關新聞

帶娃搭車神器！乘客抱怨高鐵好吵 陸列車員一招「小孩秒安靜」

搭乘高鐵，最怕遇到同車廂裡有不受控制的孩童，甚至有大陸網友因此呼籲，應該設置一節專門的「帶娃車廂」。不過，中國鐵路南寧客...

暴雨下母女疾走影片瘋傳！女兒被狂風吹倒媽媽頭也不回繼續前行 後續震驚全網

香港受大暴雨影響，天文台一度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。暴雨下香港港網絡瘋傳1段影片，指有1對母女於暴雨狂風下出街，惟走在路上時女兒不敵暴風被吹倒，雨傘也被吹走，然而母親頭也不回繼續抗風前行，且愈行愈快，女兒見狀奔跑追趕。

影／土撥鼠又搞事！叼走遊客車鑰匙 村民挖洞幫忙找

繼土撥鼠「搶走」無人機後，最近一名遊客在川西旅遊中分享一段視頻，表示他們的車鑰匙被一隻土撥鼠「拔走」了。當地的村民們聞訊...

公宅單親媽花光積蓄買社會住宅 1原因被沒收訂金104萬＋索賠

為了孩子花光積蓄買房，結果卻成了「傾家蕩產」的惡夢？

大陸山西情侶自駕遊遇車禍僅受皮外傷 兩人死裏逃生即領證結婚

中國大陸山西太原一對情侶近日自駕遊到山東遊玩，回程時卻發生車禍，幾乎整輛車被擠扁，幸司機位及副駕座留出生存空間，兩人僅受皮外傷，就連處理事故的交警都感嘆「你倆能活著也是個奇蹟」。經歷過生死的兩人，回到山西後更立即領證結婚。

獲港女提醒背包打開...同行男反擔憂1事 大陸女：這裏可相信別人

善意提醒或能助人。有網友發貼文稱日前提醒1名操普通話的陌生路人背包拉鏈未拉好，對方微笑致謝，惟原PO卻聽到她的同行男伴對其行為表示不解，指不習慣提醒他人，擔憂遇上「碰瓷」。貼文引起網友熱議，不少網友卻始終選擇好意幫忙、主動提醒別人，「提一提自己都無損失，無所謂啦」、「因為會好擔心有損失，有損失會不開心」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。