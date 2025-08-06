帶娃搭車神器！乘客抱怨高鐵好吵 陸列車員一招「小孩秒安靜」

搭乘高鐵，最怕遇到同車廂裡有不受控制的孩童，甚至有大陸網友因此呼籲，應該設置一節專門的「帶娃車廂」。不過，中國鐵路南寧客運段一名「00後」列車員覃雲昊使出一招，就立刻讓高鐵上所有小朋友都安靜下來—發試卷。

環球網報導，每年7、8月暑假，不少民眾都會帶孩子出遊，小孩在車廂吵鬧的投訴就會明顯增加。大陸高鐵「12306客服」工作人員表示，碰到這種情況會通知列車員處理。如果是乘客直接跟孩子的家長反映，很可能會出現不必要的糾紛。

至於網友呼籲增設「帶娃車廂」，工作人員稱，會向相關部門反映，但執行上可能有一定的困難。目前部分高鐵已經推出「靜音車廂」，有靜音需求的旅客可以在購票時選擇。不過還是有不少網友表示靜音車廂數量太少、車票難搶。

要如何處理這個棘手的問題？日前在南寧東開往杭州西的G1546次列車上，覃雲昊從塑膠袋裡裡掏出不同年級的小學試卷，立刻讓小朋友們安靜了下來，有網友拍下影片上傳社交平台，很快就收到數個萬讚。

覃雲昊今年暑運值勤的南寧至杭州高鐵列車客流火爆，有不少研學團、親子旅遊團，學生旅客有時能占到車廂定員的半數，如何讓小朋友們在車廂保持安靜，是車隊經常討論的話題。

覃雲昊說，「我看到一些家長會帶著小朋友的暑假作業乘車，既能打發旅途時間，又能讓孩子安靜下來，一舉兩得。我就想著，可以去打印一些簡單試卷，給那些沒有帶作業的家長。」

暑運開始後，覃雲昊每次出勤都會帶上一大疊試卷，遇到孩子吵鬧就會上前「獎勵」一張。他袋子裡還有一些小朋友喜歡的貼紙，完成試卷就可以得到一張，安靜乘車的小朋友也能得到一張。這個方法真的很快就讓車廂安靜了下來。