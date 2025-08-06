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暴雨下母女疾走影片瘋傳！女兒被狂風吹倒媽媽頭也不回繼續前行 後續震驚全網

香港01／ 撰文：布萊恩
香港網絡瘋傳1段影片，指有1對母女於暴雨狂風下出街，惟走在路上時女兒不敵暴風被吹倒，雨傘也被吹走，然而母親頭也不回繼續抗風前行。（網上影片截圖）
香港網絡瘋傳1段影片，指有1對母女於暴雨狂風下出街，惟走在路上時女兒不敵暴風被吹倒，雨傘也被吹走，然而母親頭也不回繼續抗風前行。（網上影片截圖）

香港受大暴雨影響，天文台一度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。暴雨下香港港網絡瘋傳1段影片，指有1對母女於暴雨狂風下出街，惟走在路上時女兒不敵暴風被吹倒，雨傘也被吹走，然而母親頭也不回繼續抗風前行，且愈行愈快，女兒見狀奔跑追趕。

影片震撼網民，笑言「一定不是親生的」、「孩子果然都是看着父母的背影長大的」。也有不少網民批評家長離譜，「為什麼要在風雨交加的時候帶小孩出門」、「是想上頭條嗎，超級無語」。雖然這段影片於香港網絡廣泛流傳，但翻查網上資料，影片攝於8月3日，事發地點應為湖南。

惡劣天氣下應留在安全環境！網絡瘋傳影片，暴風雨吹襲下，有1對母女撐着雨傘一同出街。然而由於風雨太大，母親頂着傘逆風前行，女兒則不敵狂風被吹到接連倒，雨傘也被吹走。然而母親未有察覺情況，頭也不回繼續前行。

暴雨下疾走　女兒被吹倒　母頭也不回愈走愈快

這時女兒站起身想拾回雨傘，但雨傘早已飛到遠處，想向母親求助，卻發現母親身影亦已遠離，且愈行愈快，女兒於是在風吹雨打「無遮無掩」下拔足狂奔想追上母親。可是母親繼續加快步速，直至影片結束女兒仍未追上。

網民笑：一定不是親生的

網民的過影片議論紛紛，有人笑言「一定不是親生的」、「孩子果然都是看着父母的背影長大的」、「終於可以擺脫這個尖叫的小東西了，趁風雨擺脫回去也比較好交代」、「原生家庭創傷就是這麼來的」。

批母親離譜

但也有不少網民批評家長離譜，「為什麼要在風雨交加的時候帶小孩出門」、「這種天氣撐傘有用嗎……」、「看了會生氣是正常的嗎？」、「小孩都跌倒雨傘都被吹走，這個媽媽頭也不回，旁邊還是河，是想上頭條嗎，超級無語」。

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文章授權轉載自《香港01》

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