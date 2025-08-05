公宅單親媽花光積蓄買社會住宅 1原因被沒收訂金約新104萬＋索賠

為了孩子花光積蓄買房，結果卻成了「傾家蕩產」的惡夢？香港無綫（TVB）節目《東張西望》報導，一名居住在公營住宅的單親媽媽Kathy，原本打算用綠表資格購買一間位於大埔、價值270萬港幣（約新台幣1,080萬元）的二手居屋，並已支付26萬港幣訂金（約新台幣104萬元）。沒想到事後才發現，該物件的房屋契約竟是「影印契」——即只有認證副本，俗稱「無房契」，無法申請房貸。Kathy無力一次付清房款，只能要求終止交易。

但由於律師行延遲交付正式合約副本，且文件中缺少「退約條款」（俗稱「踢契」），導致她錯過7天退約期限，最後不但無法取消交易，還被屋主索賠，慘遭「沒收訂金」。Kathy懷疑自己落入地產經紀、律師等聯手設局的陷阱，哽咽控訴：「我本來就住公宅，也真的很辛苦存錢……結果最後一次就全沒了。」

事件曝光後，引發大量網友關注與同情，紛紛留言表示，「單親媽媽那麼辛苦的錢都要騙，有沒有天良？」、「這根本就是陷阱，應該徹查到底，避免再有人上當！」

Kathy受訪時含淚說，「我只是想拿回我該有的錢，為什麼你們要這樣害我？而且還不只一個人，是兩個、三個人一起這樣搞我……」她坦言會選擇買這間二手社會住宅，是因為看準政府設下的門檻，「覺得自己應該勉強還負擔得起」。

付款後才發現是「影印契」無法貸款 慘被沒收訂金

根據《東張西望》報導，Kathy是在網路看房社群認識了房仲馮先生，對方推薦她購入大埔怡雅苑一間二手居屋，標價270萬港幣（約新台幣1,080萬元），並聲稱該物件可辦理房貸，還主動介紹律師事務所給她。Kathy信以為真，決定購買。

3月28日晚上，Kathy在該房仲公司簽下臨時買賣契約，並支付10萬港幣（約新台幣40萬元）作為訂金。但奇怪的是，儘管雙方都在場，卻未在同一時間簽約。Kathy簽完後就被要求先離開，合約副本也是幾天後才拿到。

律師行未完整解釋合約條款 重要文件還缺頁

4月11日，Kathy前往該律師行簽署「提名信」，但當場又被要求一併簽下正式買賣合約。她表示，「他們手上已經有合約，就叫我現在簽一簽，這樣就不用再跑一趟。」在沒有律師到場，也未充分解釋條款的情況下，Kathy草率簽署了合約。

4月22日，Kathy再轉帳16萬港幣（約新台幣64萬元）作為追加訂金，原以為終於要實現「買房夢」，卻沒想到竟是惡夢的開始。5月12日，她接到律師行通知，該房產屬「影印契」物件，無法貸款，Kathy當場傻眼。她立刻表明要取消交易，但這時才發現原來當晚帶她「看屋」的業主，其實是另一位房仲。

發現退約條款「被消失」 質疑整起事件是設局

Kathy控訴，律師行在5月12日通知她該物件是「影印契」，但拖到5月21日才給她正式合約副本。更離譜的是，這份副本居然少了3頁，而這3頁正是關於「退約條款」的重要內容。「根本就是想逃避責任，讓我不知道原來我在7天內可以退約。」

賣方之後還發出律師函，表示Kathy若無法成交，將沒收訂金。Kathy質疑，「不是我不想成交，是你們本來就沒讓我知道樓契有問題，還一直拖延！」

Kathy辛酸淚訴：一個人打兩份工存錢，結果一夕歸零

她含淚表示，作為一名單親媽媽，本來就住在公宅，為了讓女兒有更好的生活，自己一個人打兩份工、辛苦存錢買房，結果卻一次被騙光。

正常買賣流程應可「退約」 律師行稱「為保護當事人」未立即執行指示

根據一般購屋流程，簽訂正式買賣合約後，買方有權在七天內，若發現房產有重大問題（如樓契不齊），可提出「踢契」，取消交易。不過Kathy因錯失時限，加上合約缺頁，導致無法行使權利。

涉事地產經紀馮先生則表示，已盡到作為買方代表的責任，並稱自己當初也不知物件屬於「影印契」，並稱「我們有嘗試與業主協調，但業主拒絕溝通」。

律師行則回應表示，「已向當事人說明若取消合約，訂金恐被沒收」，並稱未立即照辦是為了保障當事人，強調有建議她聘請大律師評估訴訟風險，但對方遲未表態。

大量網友對此表示震驚與憤怒，紛紛留言，「根本就是詐騙集團手法」、「沒房契怎麼會有人買，這種陷阱應該嚴懲」、「買房一定要查清楚，否則一失足成千古恨！」

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文章授權轉載自《香港01》