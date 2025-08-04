快訊

不忍了！火山披薩抄襲大戰 達美樂「正式提告」必勝客

川普與俄羅斯的核武嗆聲：該擔心口水戰升級核戰嗎？

不是1萬步！最新研究揭「長壽關鍵步數」 還能減少失智風險

聽新聞
0:00 / 0:00

獲港女提醒背包打開...同行男反擔憂1事 大陸女：這裏可相信別人

香港01／ 撰文：夏洛特
近日有網友在街上提醒1名操普通話的陌生路人，背包拉鏈未拉好。（AI生成圖片）
近日有網友在街上提醒1名操普通話的陌生路人，背包拉鏈未拉好。（AI生成圖片）

善意提醒或能助人。有網友發貼文稱日前提醒1名操普通話的陌生路人背包拉鏈未拉好，對方微笑致謝，惟原PO卻聽到她的同行男伴對其行為表示不解，指不習慣提醒他人，擔憂遇上「碰瓷」。貼文引起網友熱議，不少網友卻始終選擇好意幫忙、主動提醒別人，「提一提自己都無損失，無所謂啦」、「因為會好擔心有損失，有損失會不開心」。

該網友在社交平台Threads發帖，表示日前在街上遇到操普通話的男女路人，而該名女子的背囊呈打開狀態。原PO好意提醒對方拉好背囊拉鏈，對方亦微笑致謝。

同行男伴指「不習慣」提醒他人：搞不好是碰瓷

不過當原PO準備離開時，卻聽到二人對話，男子對原PO提醒路人注意手袋的行為感到震驚及不解，並表示「原來香港人會這樣啊，不認識的也會提醒」、「我就不習慣這樣做，誰知道路上會碰到什麼人，搞不好是碰瓷之類的」，而女子則回應「這裏不一樣，這裏可以相信別人，他們會幫助別人」。

有網友不解男子想法，「我想理解一下，他的背包打開提醒他拉好，這邊方便可以碰瓷？」。有網友就認為「應該是講緊個袋開個會誤會碰瓷你，話看見財物之類，所以不敢提醒人」。

原PO反思認為藏2風險：中伏、誤會

而原PO事後指「由細到大，我得到過呢種路人甲提醒無數次，自己都試過開聲溫馨提示人哋，一直都覺得好正常」。她又反思事件，認為提醒他人注意手袋或有兩項風險，一是「中伏類」，即對方故意打開背包「碰瓷」，「背包裏面不見，懷疑我是賊，雖然我一身清白，喺街咁搞法都會好麻煩，或者他會屈我有同黨」；另一種是「誤會類」，「真的不見東西，根本這個袋打開係因為之前有扒手偷東西，如果他誤會我，不就麻煩啦」。

網友選擇提醒他人

她亦好奇網友在是否提醒陌生人中如何抉擇，而大部份網友均選擇提醒他人，「試過見到個阿姐背囊有拉拉鏈，裡面有一大疊現金好顯眼，真係俾人攞咗都不知，我即刻提他拉好拉鏈，我都試過俾人提醒，好小事」、「提一提自己都無損失，無所謂啦」、「經過好多好心人提我之後決定提返人」、「愛心的確會傳染」、「因為會好擔心佢跌嘢，跌咗會唔開心」。

（Threads@louleung）

延伸閱讀：

搭小黃驚覺身上無現金！乘客擬下車 暖心司機：都上車了，載你去

大陸女遊港買水付款失敗…眼鏡帥哥贈茶感動全網 網友：有人情味

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大陸山西情侶自駕遊遇車禍僅受皮外傷 兩人死裏逃生即領證結婚

中國大陸山西太原一對情侶近日自駕遊到山東遊玩，回程時卻發生車禍，幾乎整輛車被擠扁，幸司機位及副駕座留出生存空間，兩人僅受皮外傷，就連處理事故的交警都感嘆「你倆能活著也是個奇蹟」。經歷過生死的兩人，回到山西後更立即領證結婚。

獲港女提醒背包打開...同行男反擔憂1事 大陸女：這裏可相信別人

善意提醒或能助人。有網友發貼文稱日前提醒1名操普通話的陌生路人背包拉鏈未拉好，對方微笑致謝，惟原PO卻聽到她的同行男伴對其行為表示不解，指不習慣提醒他人，擔憂遇上「碰瓷」。貼文引起網友熱議，不少網友卻始終選擇好意幫忙、主動提醒別人，「提一提自己都無損失，無所謂啦」、「因為會好擔心有損失，有損失會不開心」。

大陸山東彩民276元買彩票中9.6億大獎 當地店家：好幾年才遇到一次

山東淄博有市民近日花69元（人民幣，下同。約新台幣276元）購買體育彩票，最終贏得2.4億元（約新台幣9.6億元）大獎。有當地的體育彩票店老闆稱，這種情況好幾年才會遇到一次。 《紅星新聞》報導，中國

雲南哀牢山現7株｢冥界之花｣ 專家：人觸碰即枯萎

陸媒《紅星新聞》報導，7月29日下午，四川專家趙力在雲南哀牢山考察時，在原始森林區域內發現7株被稱為「冥界之花」的罕見物種——水晶蘭。

36歲斷臂男網戀！工傷賠償全給年輕女友 卻從未見過對方揭超狂內情

36歲鄭姓男子，因高壓電觸電導致雙臂截肢，因而獲得工傷賠償。鄭男於2023年在網上認識1名年輕漂亮女生…

面試錄取後「竟找人代班」！老闆見陌生女子上門滿頭問號…真相太誇張

求職者面試後成功獲聘，卻找其他人代上班？近日香港有大閘蟹專門店請廚房姐姐，幾經面試篩選後挑選出合適人士，但到對方上班首天，店方卻發現摸上門的是另1名陌生女子…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。