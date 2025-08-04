獲港女提醒背包打開...同行男反擔憂1事 大陸女：這裏可相信別人

善意提醒或能助人。有網友發貼文稱日前提醒1名操普通話的陌生路人背包拉鏈未拉好，對方微笑致謝，惟原PO卻聽到她的同行男伴對其行為表示不解，指不習慣提醒他人，擔憂遇上「碰瓷」。貼文引起網友熱議，不少網友卻始終選擇好意幫忙、主動提醒別人，「提一提自己都無損失，無所謂啦」、「因為會好擔心有損失，有損失會不開心」。

該網友在社交平台Threads發帖，表示日前在街上遇到操普通話的男女路人，而該名女子的背囊呈打開狀態。原PO好意提醒對方拉好背囊拉鏈，對方亦微笑致謝。

同行男伴指「不習慣」提醒他人：搞不好是碰瓷

不過當原PO準備離開時，卻聽到二人對話，男子對原PO提醒路人注意手袋的行為感到震驚及不解，並表示「原來香港人會這樣啊，不認識的也會提醒」、「我就不習慣這樣做，誰知道路上會碰到什麼人，搞不好是碰瓷之類的」，而女子則回應「這裏不一樣，這裏可以相信別人，他們會幫助別人」。

有網友不解男子想法，「我想理解一下，他的背包打開提醒他拉好，這邊方便可以碰瓷？」。有網友就認為「應該是講緊個袋開個會誤會碰瓷你，話看見財物之類，所以不敢提醒人」。

原PO反思認為藏2風險：中伏、誤會

而原PO事後指「由細到大，我得到過呢種路人甲提醒無數次，自己都試過開聲溫馨提示人哋，一直都覺得好正常」。她又反思事件，認為提醒他人注意手袋或有兩項風險，一是「中伏類」，即對方故意打開背包「碰瓷」，「背包裏面不見，懷疑我是賊，雖然我一身清白，喺街咁搞法都會好麻煩，或者他會屈我有同黨」；另一種是「誤會類」，「真的不見東西，根本這個袋打開係因為之前有扒手偷東西，如果他誤會我，不就麻煩啦」。

網友選擇提醒他人

她亦好奇網友在是否提醒陌生人中如何抉擇，而大部份網友均選擇提醒他人，「試過見到個阿姐背囊有拉拉鏈，裡面有一大疊現金好顯眼，真係俾人攞咗都不知，我即刻提他拉好拉鏈，我都試過俾人提醒，好小事」、「提一提自己都無損失，無所謂啦」、「經過好多好心人提我之後決定提返人」、「愛心的確會傳染」、「因為會好擔心佢跌嘢，跌咗會唔開心」。

（Threads@louleung）

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文章授權轉載自《香港01》