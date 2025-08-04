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大陸山東彩民276元買彩票中9.6億大獎 當地店家：好幾年才遇到一次

香港01／ 撰文：林芷瑩

山東淄博有市民近日花69元（人民幣，下同。約新台幣276元）購買體育彩票，最終贏得2.4億元（約新台幣9.6億元）大獎。有當地的體育彩票店老闆稱，這種情況好幾年才會遇到一次。

《紅星新聞》報導，中國體育彩票（體彩）超級大樂透第25085期開獎公告顯示，7月28日當天共開出一等獎48注，其中46注（基本23注，追加23注）來自山東，其餘2注分別來自浙江和廣西。

山東淄博當地一名體彩店老闆出示的聊天截圖顯示，山東省體育彩票管理中心於7月28日晚上11時許發布消息稱，「熱烈祝賀我省中出大樂透追加一等獎1063萬元（約新台幣4252萬元）；淄博（基本23注，追加23注）。」

據購票清單，中獎彩民於7月28日晚上7時38分購買單式票：02 05 09 14 33 04 09，並追加投注23倍，共花費69元，幸運開出一等獎。

淄博當地的體彩店老闆稱，算上注數，意味著一等獎取得2.4億元大獎，「這種比較少見，（可能）好幾年才遇到這麽一次」。

開出大獎的體彩站點位於臨淄區中興路。8月2日，該店店主證實，店內確實開出2.4億元（約新台幣9.6億元）大獎。該店系統上的中獎報表顯示，7月28日當天，門店中獎金額共2.4億元（約新台幣9.6億元），一等獎單注中590.77萬元（約新台幣2364萬元）（中23注），追加單注中472.62萬元（約新台幣1892萬元）（中23注）。

對於一等獎中獎者身份及是否已兌獎，該店家稱不方便透露。中國體彩工作人員介紹，暫無法查詢兌獎人是否兌獎，一般可在60個自然日內到體彩中心兌換，如逾期視為放棄，會納入公益金。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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