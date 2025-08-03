面試錄取後「竟找人代班」！老闆見陌生女子上門滿頭問號…真相太誇張

求職者面試後成功獲聘，卻找其他人代上班？近日香港有大閘蟹專門店請廚房姐姐，幾經面試篩選後挑選出合適人士，但到對方上班首天，店方卻發現摸上門的是另1名陌生女子。店方追問當初面試的求職者後，她才承認已另有工作，而來者是她「表妹」，之後竟還力薦表妹「年輕、手腳俐落」勸店方聘用。最終店方拒絕，更將事件分享到網上，令網友震驚熱議。

該間大閘蟹專門店在社交平台Threads上發帖講述請人奇遇，稱近日招聘請廚房姐姐，經WhatsApp篩選了很多人，最終在面試後決定僱用其中1名候選人。然而到了對方上班的日子，店方卻發現來人並非當日面試的人，而是1名陌生女子。店方甚為驚訝，故發帖稱「有人遇過錄用一個人，結果來上班的是另一個人嗎？」。

請人遇「頂替」？店方追問揭真相

從樓主上傳的對話截圖可見，當初面試成功獲聘用的女子傳訊給店方聲稱找不到店址，而店方指她面試時去過應知道位置，而女子卻佯裝遺忘，稱「我之前只有去過一次，但忘了在哪裡」。

及後店方見到來人是陌生女子後，傳訊向女子表示「妳本人並沒有來」。被揭發後，女子才承認前往開工的其實是「表妹」，店方不同意女子做法，表示「重點是我們是面試過妳才讓妳來上班，不是請一個我們沒看過的人」。

力推「能幹表妹」 店方驚訝拒絕

而女子竟解釋已找到工作，甚至力推「表妹」上任，「我表妹剛辭職」、「她很年輕，做事很俐落」。店方大為驚訝，於是截圖發帖，稱「她一開始還努力假裝是本人，後來我們發現不對勁，她才說那是她表妹（但也不知道是真是假），怎麼會發生這麼荒唐的事？」。

面對網友詢問，店方留言解釋不曾給予「表妹」工作機會，並已當場要求對方離開，直接請她離開了，連身分證都不用看，因為根本不是同一個人」、「聲明：我們沒讓這個人上班。」

網友震驚憂有人行騙

大批網友紛紛留言表示吃驚，「看到有人代班也太傻眼」、「竟然想得出這種招數」、「笑死！請人來上班結果變成代班，還扮成表妹」。另有人就擔心店方遇到「詐騙」或「黑工」，猜測有人意圖頂包，所幸樓主「識破」，「叫親戚面試，然後自己來上班，是想賭老闆認不出來臉？」、「幫人找工作抽佣金？」、「這看起來像詐騙行為耶」，更呼籲店方報警備案。

不過，大多網友都當笑話一則，更有人分享遇過類似「請槍」經歷「我以前補習班就遇過，女老師上了兩堂課後換男老師教，但領薪水的還是那位女老師」、「以前公司也有南亞籍員工試過，上班換了另一個人，原來面試時拿的是假證件」、「我在安養院也遇過，老公面試，結果上班的是老婆」，，更有人搞笑問「是把大家都當臉盲嗎？」

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文章授權轉載自《香港01》