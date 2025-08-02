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已婚兩寶媽掏空閨密積蓄 意外爆出百萬網戀騙局！丈夫知情還當幫兇

聯合新聞網／ 綜合報導
上海一名男子被網戀詐騙2百多萬元。示意圖，非當事人。圖／ingimage
上海一名男子被網戀詐騙2百多萬元。示意圖，非當事人。圖／ingimage

上海一名婦女剛結婚1年就網戀出軌，然而她的年齡、工作、身分全是虛構的，在不知情的狀況下成為「小王」的男友對女子投入所有愛意，直到女子因偷竊閨密的錢被調查，這場網戀詐騙才曝光。

根據《今日頭條》報導，兩人經由網路認識後發展成異地戀，當男友每次去上海見女子時，都是由女子的丈夫去車站接人，三人一起吃飯時，丈夫自稱自己是妻子的「哥哥」，還親自去酒店送換洗衣物給女子。

對此丈夫表示，夫妻之間沒什麼感情，「只要她每天回來，小孩有媽媽就行」。

由於夫妻刻意隱瞞，男友5年來都沒發現異樣，完全不知道女子已婚還有兩個小孩，將自己每月薪水都轉給女子，從2020年至今累計轉帳超過55萬人民幣（約新台幣226萬元），還幫女子還車貸，直到警方因調查女子涉嫌偷竊閨密的錢，沿線追查找到男友，這場網戀騙局才曝光。

女子2021年在工作上認識閨密，閨密對女子完全信任，女子藉機獲取她的支付寶帳號密碼，偷偷把閨密帳戶裡的薪資轉給自己。這種竊取行為持續3年，直到2024年某天房東催閨密繳房租時，她才發現自己17萬人民幣（約新台幣70萬元）的存款全被掏空，隨即報警處理，警方調查時，連帶查出女子夫妻的戀情騙局。

閨密和男友的錢全被女子拿去吃喝玩樂花光，法院以竊盜、詐騙等罪名判處女子刑期13年以上，女子丈夫明知是騙局卻還提供協助，同樣以詐騙罪起訴。

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