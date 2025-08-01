噁心！年輕男機鐵座位剪腳甲 港女拍片公審：成地腳甲 網友批缺德
乘坐公共交通工具，要顧己及人保持清潔。有港女在網上發片，指在一輛機場快線的車廂中，拍到有年輕男子坐在近窗位置上，赤腳踩在座位，正十分投入地剪腳甲，「剪到成地腳甲」嚇得原PO大表不滿，更表示會記住，不敢坐這個位。不少網民也鬧爆「X你老X咁後生都做呢啲嘢」、「啲人無公德心到一個點！
有目擊事件的港女拍下影片，並在Threads發布。從影片可見，在來往市區及香港國際機場的機場快線上，這名年輕男子坐在近窗位置，身旁座位放有一個行李袋，而他正戴着耳機，赤腳踩上座位，旁若無人十分投入地剪腳甲，「剪到滿地腳甲」。原PO認為十分噁心，「以後坐機鐵都不坐那個座位」，決定在網上公審這名缺德男。
貼文引來不少網友鬧爆缺德男，「這人無公德心到一個點！」、「真是好討厭人在公眾地方剪指甲，一點公德心都無」。
也有人認為「X你老X咁後生都做呢啲嘢」、「以為是車入邊剪指甲老人家先做，點知而家這後生退化到剪埋腳甲」、「後生遙遙都咁X核突」、「後生年輕人做埋啲咁嘅嘢，公衆地方你話人哋個啲年紀大無讀書咩都唔識，讀咗咁多年書，衞生呀……你都不識」、「所以有時真是唔好成日開口埋口都叫長者做廢老，而家好多唔同年齡階層嘅人類行為好kick，完全係人格問題」。
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文章授權轉載自《香港01》
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