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遊客長白山騎馬被踢傷睪丸：可能不能做父親了 涉事馬場停業整頓

香港01／ 撰文：林芷瑩
盛先生被馬踢傷。（南方都市報）
盛先生被馬踢傷。（南方都市報）

有遊客在社交平台發文稱，近日在吉林長白山準備騎馬時，意外被馬踢傷，除了尾骨骨折，更有睪丸疼痛等症狀，「被馬踢飛兩公尺，我可能不能做一名父親了」。

《南方都市報》報導，遊客盛先生介紹，7月19日，他在吉林白山市長白山池西馬場準備騎馬時，突然被馬踢到腹股溝，醫院診斷顯示其尾骨骨折、睪丸疼痛等。

他憶述，當日繳納保險後，老闆娘在前面牽馬，他則聽從指引走到馬的旁邊，正要上馬時，工作人員大喊「你不要站在馬屁股後面」。盛先生稱，「工作人員大喊刺激到了馬，馬揚起後蹄，狠狠踹中了我的左側腹股溝，劇痛讓我當場倒地」。

事發後，盛先生被送往撫松縣人民醫院，醫院確診其「軟組織挫傷、睪丸觸痛」等。7月20日，盛先生報警後，長白山公安局池西分局池西邊境派出所已介入處理。

7月21日，盛先生前往長春中醫藥大學附屬第三臨床醫院就診。醫院診斷證明顯示，其尾骨骨折（第一節）、左髖、骶尾、右肘部軟組織挫傷、睪丸疼痛，建議臥床休息兩周，定期覆查，必要時手術治療。

盛先生稱，目前已花費6、7000元（約新台幣24000、28000元）醫療費，正在與馬場和保險公司溝通賠付事宜。他希望盡快得到馬場的合理賠償，回歸正常生活。

7月28日，馬場工作人員稱，馬場設置了警示牌，如果有意向騎馬，需要先看安全須知，戴頭盔，然後買票、買保險，最後才騎馬，而盛先生當時已購買保險，但尚未購票。盛先生表示，馬場買票機制隨意，「並沒有說一定要先付款，大部分人在現場看，體驗之後才付費」。

7月29日，池西區旅遊和文化體育局相關負責人稱，事發後已致電盛先生表達慰問，28日已對涉事馬場下達停業整改的通知書，為期3天，「馬場是有警示標識的，但標識力度不太明顯，所以我們告訴馬場要停業整改」。

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文章授權轉載自《香港01》

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