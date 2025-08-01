大陸男藝人砸車判囚6個月罰金80萬 網友：現實生活比戲內精彩

大陸男星李明德日前與劇組爆發糾紛、開砲同劇男主角引起高度關注。今年2月13日，北京朝陽警方發文稱，28歲李姓男子因砸車遭警方刑事拘留。陸媒報導指，該名李姓男子即是李明德。

今日（7月31日），車主發文稱李明德被判有期徒刑6個月，民事賠償20萬人民幣（約新台幣80萬元），並希望他引以為戒，經營好自己的人生。

據日前報導，北京朝陽警方今年2月13日發文，稱接「朝陽群眾」報警，一男子在八里莊附近某路旁踢踹車輛，警方依法進行了調查。

據介紹，疑犯李某某（男，28歲），因公共停車位裡前車停車不規範，影響同行人停車，他藉「酒勁」踢車門、摳車標、踹掉反光鏡……升級成砸車毀財違法犯罪行為。李某某對自己涉嫌犯罪事實供認不諱，目前該人已被朝陽分局刑事拘留。同時針對被砸車主楊某占道停車的違法行為，朝陽交通支隊已依法予以行政處罰。

陸媒披露，李某某即演員李明德，其此前曾發文怒斥同劇組男一號耍大牌，引發網友關注。公開資料顯示，李明德，演員，1996年12月出生於山東省青島市，代表作有《玉骨遙》《如此可愛的我們》《親愛的，熱愛的》等。

7月31日，被砸車主楊某在微博發文稱：「耗時半年塵埃落地，答應給大家個回復，也算了結此事。有期徒刑6個月，民事賠償部分20w（20萬人民幣。約新台幣80萬元），希望他能引以為戒，經營好自己的人生。微博再見，好心人們再見，微博app刪除了。」

網友評論：

「李明德現實生活的戲比劇里還精彩。」 「也算是為自己的衝動行為付出代價了……」 「出來好好做人吧。」 「我只想說他的劇會下架嗎？有些劇還挺好看的嘞。」

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文章授權轉載自《香港01》