親戚小孩索討Labubu被拒！砸爆百萬水晶燈… 網紅爆還有後續

如果家有貴重物品或心愛玩具，每逢有親戚小孩上門都必家提心吊膽！上海1名男網紅早前在小紅書發文抱怨，稱遭親戚家的「熊孩子」砸壞他別墅天花板價值10萬人民幣（約41.5萬新台幣）鏡面玻璃及30萬人民幣（約125萬新台幣）的義大利水晶燈，起因是男孩想要他家中的Labubu玩偶被拒，鬧脾氣時亂丟遙控器所致。男網紅抱怨男童完全沒有道歉，男童家人則打出「親情牌」情勒，稱只願意賠償2萬元人民幣（約8.3萬新台幣），令他相當無奈。

上海男網紅「小小阿正（尾巴哥）」在社交平台小紅書發文抱怨，表示親戚有事要拜託他，帶著小男孩上門拜訪，男孩看到他以珠寶裝飾的Labubu娃娃後「大吵大鬧」，向他索取Labubu娃娃，他拒絕後男孩便開始哭鬧。其間，男孩抓起遙控器向上丟，結果將別墅客廳天花板鋪設的價值10萬人民幣（約41.5萬新台幣）的鏡面玻璃砸碎，而約值30萬人民幣（約125萬新台幣）的義大利水晶燈也被打壞。

昂貴珠寶裝飾Labubu

從網紅上傳的照片看到，他用價值不菲的珠寶裝飾Labubu娃娃，娃娃的耳朵及手腳均套上碩大的寶石戒指，價值難以估計。

Labubu公仔的耳朵及手腳均套上碩大的寶石戒指。（小紅書「小小阿正（尾巴哥）」）

玻璃四散、水晶吊燈被砸壞

至於遭砸壞的水晶吊燈就被放置於地上，而1塊鏡面玻璃碎片則散落一地。雖然只是部份玻璃碎裂，但修復工程卻需將餘下數塊全數移除，「明天反正約了設計師來看，上面部分要全部換掉了」。

「熊孩子」事後一直沒道歉

男網紅又透露，目前維修工程已完工。親戚一家聲稱「很窮賠不起，打官司也沒必要」，而事發至今，造成嚴重損失「熊孩子」一直沒有道歉，男孩的家長更要求「不要牽扯小孩」，勸他不要發文，怕引起網上關注會影響男孩心情；對方又希望他顧念親情，繼續幫忙所求之事，並承諾「砸鍋賣鐵」分兩期償還2萬元（約8.3萬新台幣）賠款。原PO最終無奈接受結果，「長輩喜歡拿著親情情勒，真的很沒邊界感」。

網友批男童及其父母：教育問題

事件在網上引起極大關注，並被上傳至其他社交平台。不少網友都認為男網紅應該走法律途徑索償「給熊孩子一點教訓」，也有人認為男孩及其家長需為此負責，「真的就是家長教育問題」、「熊孩子都是家長培養出來的」、「哥不能不了了之啊！你這個身份地位找個律師問問有什麽好辦法啊！」、「走法律程序，家長慣的」，也有人嘲「你應該慶幸玻璃沒傷到熊孩子，不然還要訛上你」、「要是玻璃渣子碰到熊小孩，那就是另一個故事了」、「我感覺他的道歉好像說是你的錯那種感覺，覺得不是很誠心」。

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文章授權轉載自《香港01》