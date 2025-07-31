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女Cosplayer撞臉曾志偉遭網路霸凌 本尊霸氣反擊獲讚

香港01／ 撰文／布萊恩
動漫節期間，有1名接受訪問的女「Cosplayer（角色扮演者）」，因被指酷似無綫（TVB）總經理（節目內容營運）曾志偉，連日遭到截圖「洗版」嘲笑。（有線電視訪問截圖）
動漫節期間，有1名接受訪問的女「Cosplayer（角色扮演者）」，因被指酷似無綫（TVB）總經理（節目內容營運）曾志偉，連日遭到截圖「洗版」嘲笑。（有線電視訪問截圖）

心善則美，不應因外貌取笑他人。香港「香港動漫電玩節2025」（動漫節）期間，有1名接受傳媒訪問的女「Cosplayer（角色扮演者）」，因被指酷似無綫（TVB）總經理（節目內容營運）曾志偉，連日遭到截圖「洗版」嘲笑。事隔數日，自稱女Cosplayer本尊終於「現身」，在社交平台發文反駁一眾網路欺凌者，直言「你們笑還笑，有多少人能像我這樣用愛來發電呢？」她並附上1張自拍照，強調「人可以從不同角度拍攝出不同效果的照片，都一樣可以好漂亮」。

貼文引來網友熱議，紛紛支持樓主，「支持妳，別理那些嘴巴臭的人」、「不需要在意那些人的看法，覺得妳肯扮演自己喜歡的角色很厲害。做自己喜歡的事情，又不會對人有影響，關他們的事」、「Respect」。

事緣香港動漫節舉行期間，該女「Cosplayer」接受有線電視訪問，然而片段曝光後，其樣貌被指似曾志偉而遭截圖瘋傳譏諷。

動漫節女「Cosplayer」因樣貌被網暴 發文反擊負評者

動漫節於7月29日（星期二）圓滿結束，該女「Cosplayer」亦「現身」反駁一眾負評者。自稱是女「Cosplayer」本人的女網友在7月30日凌晨12時許於社交平台Threads發布，列出2點霸氣反擊，「我是本人，小號不想被人揭底，統一回覆幾個留言」。

樓主又上載1張自拍照反擊。 圖擷自Threads@jojouwu_cos
樓主又上載1張自拍照反擊。 圖擷自Threads@jojouwu_cos

列2點反問：有多少人能像我這樣用愛發電呢？

樓主首先回應「自願上鏡讓妳被人笑」問題，解釋當時見到記者在前面訪問人，她已立刻「背對著玩手機」，惟記者仍過來訪問她，她不太懂拒絕就接受訪問，「記者過來找我的時候，我呆住了。是的，我個人不是很會拒絕人，以為小小的訪問沒什麼大不了，但沒想到會傳得這麼開」。

至於被指「那妳真是糟糕了」，樓主反駁「是的是的是，你們個個都是天下無敵第一靚，我無敵醜」。她表示已好幾年沒有「Cosplay」，但由於2024年看到一班「coser（角色扮演者，Cosplayer縮寫」，即使「cos」得不好身形也不出眾，仍可以「cos」得好開心，她才有勇氣今次出「cos」，反問「試問大家除了看過這張照片之外，有沒有注意過這段影片的內容？一丁點都好」。

樓主續說，當日她凌晨5時起身準備凌晨6時從家出發到會場，早上7時排「頭籌」，邊排隊邊化妝化到早上9時許，「化完妝後玩手機沒有多久，記者就過來找我了」，反問「你們笑還笑，有多少人能像我這樣用愛來發電呢？」

樓主又上傳1張自拍照反擊，「我認為我是一個化妝新手，但一碼歸一碼，不好看就要改進，附上一張自拍，人可以從不同角度拍攝出不同效果的照片，都一樣可以好看」。

網友挺樓主：不需要在意那些人的看法

網友看後紛紛支持樓主，「支持樓主，合照了兩次，其實樓主心地善良」、「支持妳，別理那些嘴巴臭的人」、「其實妳很好看，那些口痕的朋友不會說她的樣子比你好看，起碼我知道她們的心地一定比鬼醜」、「加油，女孩子有勇氣出來玩cos，是不應該被嘲笑的」、「Cos要錢要時間，門檻不低，尊重所有用心的coser」、「妹妹，看到妳被霸凌，但字裡行間都沒有太大的負能量，非常欣賞。在不傷害他人的情況下，勇敢做自己喜歡做的事情，這才是妳最美麗的地方」。

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文章授權轉載自《香港01》

Coser COSPLAY 曾志偉

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