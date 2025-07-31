「周杰倫族最大贏家」粥餅倫新灌餅店歇業 嘆「做半年賺不回房租」

因外型酷似周杰倫，從雞蛋灌餅小販變網紅的「粥餅倫」，在河北石家莊的新店今年1月開業。不過有遊客近日前往該店打卡時發現店已關門歇業。「粥餅倫」也出面回應，因為做了半年連房租都賺不回來，所以選擇撤了。

本名白獻英的「粥餅倫」原本是小吃攤販，最初在河北保定市容城縣晾馬台鄉擺攤賣雞蛋灌餅。2020年12月因「撞臉」周杰倫，被顧客拍下影片、發到網路上暴紅，後來周杰倫到天津開演唱會時也曾到會場門口賣灌餅、跟粉絲合照，並在2023年參加周杰倫演唱會。

2024年10月「粥餅倫」的灌餅新店在天津開業，被網友稱是「周杰倫族最大贏家」。目前「粥餅倫」在抖音上有近165萬粉絲。

據華商網報導，「粥餅倫」石家莊新店今年1月3日開業，當時門前擺滿了開業花籃，還有粉絲找他合照。開業當天「粥餅倫」亮相新店，不僅和粉絲互動，還現場進行服務，並對新店進行宣傳。

7月27日，有遊客前往「粥餅倫」灌餅石家莊分店打卡時，發現該店已經關門歇業。該店隔壁的正新雞排店1名工作人員確認「粥餅倫」石家莊分店已經關門歇業。1位自稱是房東的男子也確認該店已經關門，並稱那地方位置最好，月租是人民幣2萬元，正在招募後續商家，已經談了4、5家。

「粥餅輪」本人30日發布影片回應，「石家莊店，說句不好聽的，幹了半年連房租都掙不回來，我撤了。大家不管是親朋好友還是咱們員工，我是為了讓他們過上好日子，有口飯吃，讓他們也能掙錢。但是連房費也掙不回來，沒緣分咱就撤唄，沒啥丟不丟人的。」