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雲南哀牢山現7株「冥界之花」 專家：人觸碰即枯萎

香港01／ 撰文：許祺安
水晶蘭。（紅星新聞）
水晶蘭。（紅星新聞）

陸媒《紅星新聞》報導，7月29日下午，四川專家趙力在雲南哀牢山考察時，在原始森林區域內發現7株被稱為「冥界之花」的罕見物種——水晶蘭。

近日，四川昆蟲學家、成都華希昆蟲博物館館長趙力前往哀牢山拍攝昆蟲紀錄片，同時考察當地昆蟲情況。7月29日14點10分，當趙力隨哀牢山護林人員在密林中探索時，意外發現腐葉堆中的水晶蘭，共7株，分布在大約一平方米範圍內，海拔高度2450米。

據《紅星新聞》，趙力介紹，水晶蘭每年僅40多天露出地表（4月至6月開花結果），其餘300餘天隱匿地下，又被稱為「冥界之花」和「幽靈草」，在武俠小說中常被神化為可「起死回生」的仙草。水晶蘭被列入《中國生物多樣性紅色名錄》，評定為「國家近危級」。

趙力稱，人觸碰或採摘水晶蘭後，它們會迅速變黑、枯萎，因傷口滲液氧化且脫離共生系統無法存活，其種子微小無營養儲備，離開原生環境與特定真菌即無法萌發。

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文章授權轉載自《香港01》

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