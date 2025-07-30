「成人安撫奶嘴」爆紅！年輕人紓壓新潮流 醫揭隱憂：恐致命

隨著年紀增長、大環境變遷，當代年輕人背負的壓力更加複雜和繁重，面對無處宣洩的焦慮，中國大陸不少人選擇使用「成人安撫奶嘴」緩解。

根據《封面新聞》報導，近期「成人安撫奶嘴」成為大陸消費新潮流，靠奶嘴解壓助眠不再是小嬰兒的專屬權利。在大陸社交平台上，不少人分享成人奶嘴的使用心得，表示自己靠奶嘴戒掉菸癮、擺脫暴食症，甚至終於能好好睡上一整晚。

在知名網購平台上可以看到，有許多販售成人用奶嘴的賣家，價格從台幣10幾元到幾百元不等，最高有超過4千則評論，顯示心理壓力帶來的龐大商機。

然而成人奶嘴背後仍有許多隱憂，口腔醫學博士指出，長期使用奶嘴可能會引發下顎關節紊亂，導致張口受限、咀嚼疼痛等症狀；若含著奶嘴睡覺，也可能因翻身移動等導致奶嘴堵住呼吸道，或意外脫落不慎吸入，都會造成生命危險。另外奶嘴品質也是參差不一，電商平台上約有30%的成人奶嘴無標示使用材質，廉價產品可能會釋放塑化劑。