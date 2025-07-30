聽新聞
0:00 / 0:00
四川家長稱小米兒童電話手錶突自燃 火花四濺冒濃煙
大陸媒體《齊魯晚報》報道，7月28日，一位四川家長表示，他家放在桌上的小米米兔兒兒童手錶無故自燃，幸好並未造成人員傷亡。小米客服回應指，需要將手錶送至維修中心檢測。
據報道，四川瀘州市一名韓先生表示，7月28日早，他為孩子購買的小米米兔兒童手錶放置在桌上時，突然濺起火花，隨後冒出濃煙。
該款手錶是2024年1月21日在小米官方旗艦店購買，韓先生表示，孩子平時僅在補課時佩戴，使用頻率並不高，且事發時桌面無水漬，室內溫度正常，手錶處於長時間靜置狀態。
事後韓先生向小米客服反映情況，對方稱需將手錶送檢才能知曉情況，他擔心由小米單方面進行檢測難以保證結果公正，因此拒絕了送檢要求。
延伸閱讀：
浙江市監局爆部分廉價手機殼鉛含量超標 小作坊為降成本摻廢塑料
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言