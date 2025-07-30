四川家長稱小米兒童電話手錶突自燃 火花四濺冒濃煙

大陸媒體《齊魯晚報》報道，7月28日，一位四川家長表示，他家放在桌上的小米米兔兒兒童手錶無故自燃，幸好並未造成人員傷亡。小米客服回應指，需要將手錶送至維修中心檢測。

據報道，四川瀘州市一名韓先生表示，7月28日早，他為孩子購買的小米米兔兒童手錶放置在桌上時，突然濺起火花，隨後冒出濃煙。

該款手錶是2024年1月21日在小米官方旗艦店購買，韓先生表示，孩子平時僅在補課時佩戴，使用頻率並不高，且事發時桌面無水漬，室內溫度正常，手錶處於長時間靜置狀態。

事後韓先生向小米客服反映情況，對方稱需將手錶送檢才能知曉情況，他擔心由小米單方面進行檢測難以保證結果公正，因此拒絕了送檢要求。

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文章授權轉載自《香港01》