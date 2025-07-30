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內蒙古呼倫貝爾突降冰雹 三伏天草原由綠油油秒變白皚皚「雪原」

香港01／ 撰文：陳進安
內蒙古呼倫貝爾大草原遭遇罕見冰雹天氣，綠意盎然的草原瞬間被白色冰雹覆蓋，宛如「雪原」。（網上圖片）
內蒙古呼倫貝爾大草原遭遇罕見冰雹天氣，綠意盎然的草原瞬間被白色冰雹覆蓋，宛如「雪原」。（網上圖片）

周一（28日），內蒙古呼倫貝爾大草原遭遇罕見冰雹天氣，綠意盎然的草原瞬間被白色冰雹覆蓋，宛如「雪原」。據報道，冰雹於下午降落，持續約半小時，最大冰雹如玻璃彈珠大小。

當地居民李女士向媒體憶述，周一下午2時許，她在新巴爾虎左旗乘車時突遇暴雨伴隨冰雹，持續約30分鐘，冰雹敲擊車窗發出清脆響聲。另一位新巴爾虎左旗網友表示，下午3時30分左右，他目睹草原被冰雹覆蓋，綠地瞬間變成白皚皚一片。

來自河南滎陽的遊客陳先生也經歷了這場天氣劇變。他表示，下午2時許，他在331國道駕車行駛時，天空突然烏雲密布，暴雨、強風接踵而至，期間兩次降下冰雹，一次約10分鐘，另一次超20分鐘，最大冰雹如玻璃彈珠般大小。直到下午4時許，他的車輛才駛出烏雲覆蓋區域。

另一名遊客描述，下午4時許，他在從興安盟阿爾山前往呼倫貝爾海拉爾的路上，途經罕達蓋七仙湖景區附近時遭遇暴雨冰雹，持續超20分鐘，部分路段和草原被冰雹覆蓋，三伏天的呼倫貝爾大草原陡然變成「茫茫雪原」。

據呼倫貝爾市氣象台周一15時31分發布的雷電黃色預警，預計6小時內海拉爾區、新巴爾虎左旗等地將出現雷電，局部地區伴有短時強降水、雷暴大風和冰雹等強對流天氣。

延伸閱讀：

北京驚下「極巨型冰雹」大過鴨蛋　私家車被打穿十幾個洞如中彈

北上注意｜廣州迎強對流天氣下冰雹　不排除出現局地龍捲風可能

文章授權轉載自《香港01》

冰雹 圖片 暴雨 內蒙古

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