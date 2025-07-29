暴雨下女子攜1神器出門 鞋子無濕震驚網友：摩西分紅海

香港今日（7月29日）暴雨連連，天文台一度發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。香港網路瘋傳1段影片，見到暴雨下有女子使用強力手提電風扇把周圍的積水「吹開」，讓鞋子不用涉水也能前行。

影片引來網友熱議，笑言「下雨天救星」、「好似摩西過紅海咁」、「跪求電風扇」、「本世紀最偉大發明之一」，但亦有網友指出，「如果前面有人就不是那麼好」。

翻查資料，這段影片早於2024年9月流傳，但暴雨下有網友「翻炒」轉載，再惹熱議。

暴雨天不用再涉水出門了？有網友在社交平台轉載1段以「神器」在下雨天「乾淨」走路影片，留言「大雨來也休想把我的鞋弄濕」。

從影片見到，當時下着大雨，地上滿布積水，女子拿出強力手提電風扇，往地上積水開動，地上積水隨即被「吹開」露出地面形成「無水圈」。女子打開強力手提電風扇製造移動「無水圈」邊吹邊行，從畫面看白色鞋子似乎成功沒有沾上積水。

網友看過影片議論紛紛，形容是「下雨天救星」，「好似摩西過紅海咁」、「我懷疑當年摩西分紅海，都是用這把風扇！」、「跪求電風扇」、「我當初就是這樣從大西洋走到太平洋的」、「你把風扇好勁！風之呼吸」、「現代分紅海」、「本世紀最偉大發明之一」。

不過也有人指出人多時難以使用，「如果前面有人就不太好」。

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文章授權轉載自《香港01》