流動棺材？2女拉超長行李箱出遊！照片瘋傳網震驚 真相竟是這個
這不是一般的行李箱！近日有網友在社群平台分享一張照片，畫面中兩名女子在人群中拉著兩個比成人還高的超長行李箱，引起網友熱烈討論，有人搞笑猜測是「流動棺材？」，也有內行人出面解釋，那其實是裝樂器的箱子，「這是古箏箱啦，不要那麼大驚小怪」、「載樂器的，又不是什麼稀奇東西」。
這張照片最初是在臉書的香港社團「車cam L」中分享，貼文寫道，「出高鐵站的時候看到最新版行李箱」。照片中可以看到現場人潮洶湧，而那兩個超長箱子在畫面中特別顯眼。
兩女拖長型行李箱引起網友側目
照片曝光後立刻引發討論，有人留言說「以為是棺材，嚇死我了」、「怎麼拉一艘龍舟出門」，還有人質疑是噱頭。不過不少眼尖網友馬上指出，這其實是裝古箏用的專用收納箱，「古箏啦，笑什麼笑」、「高級古箏一台都可能比你一台車還貴」、「自己沒見過不代表人家奇怪」。
專業網友：這是古箏箱，早就有了
事實上，這張照片早在2024年8月就曾在網路上流傳，當時還有傳言說照片是在機場拍的，不過無法證實。不過從淘寶等購物平台上搜尋，可以找到多款古箏專用箱，造型跟照片中的行李箱幾乎一模一樣，印證了專業網友的說法。
有網友也補充，「像是滑雪用具、釣魚竿等運動器材，也都是這種長型收納袋」、「去日本滑雪一堆人拉更長的雪具箱，也沒人笑他們」，呼籲大家多點理解、少點嘲諷。
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文章授權轉載自《香港01》
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