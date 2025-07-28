稱謂好亂？陸人妻撮合「母親嫁公公」 網羨慕：沒婆媳矛盾

中國大陸河南一名女子近日在社群平台分享自身經歷，透露成功撮合母親與公公結婚，形成「母女嫁父子」的特殊家庭關係，引發網路熱議。

綜合陸網報導，女子表示，她的丈夫在年幼時喪母，由公公一人撫養長大，數十年未再婚，性格老實本分，而她的母親則在十多年前離婚後也一直單身。

這位人妻看著兩位長輩各自孤單多年，為了讓彼此有個依靠，才萌生牽線的念頭，親自當起紅娘撮合這段親上加親的姻緣。