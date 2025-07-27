大陸女細數香港5大問題 斥「像死城一樣」：不會再來了

來香港旅遊要先做「攻略」。有大陸女於小紅書發文，大呻在香港旅遊經歷不似預期，並力數5大「罪狀」，包括港鐵車廂「很安靜，很壓抑」像到了「死城」一樣等，直指「香港不會再來第2次了」。

貼文引來網友熱議，有網友認為來香港旅遊要先看「攻略」做好準備，「一看就是沒有真正了解過香港的人寫的，吃的不會找玩的也不會找」、「地鐵安靜不好嗎？我真的笑了」、「窮遊不建議去香港」；也有大陸網友稱，香港已落後大陸城市，「去香港的完全不會有好感，太破爛了，衣食住行方方面面早就遠遠落後大陸了」。

「沒有廣子，就是純純的想說說去香港玩後的真實感受」。該大陸女日前於社交平台小紅書發文，講述自己來香港旅遊體會，並列出5大問題，包括「交通、消費價格貴」、「須做好的準備」、「地方細小食物難吃」、「港鐵安靜壓抑像死城」、「酒店貴、街角吵雜」，直指「香港不會再來第2次了」。

香港問題1：交通、消費價格貴

樓主表示，香港大部份商店都可以使用支付寶（Alipay）和微信支付（WeChat Pay），「玩個幾天沒必要換港幣或者八達通」。但她提醒香港交通費及消費價格昂貴，「地鐵（港鐵）也很貴，的士更貴，那邊的藥妝相對來說平價跟大陸差不多」。

香港問題2：須做好的準備

樓主指，來香港旅遊要「做好防曬」、「帶充電寶」、「穿舒適的鞋子」、「帶好身份證原件和港澳通行證」，強調「很重要很重要很重要，重要的事情說3遍」。

香港問題3：地方細小食物難吃

樓主說「香港真的很小」，而且「吃的東西真的很難吃」，建議』可以自己帶點小零食」。她又說，能接受香港食物價格比大陸高，但「我們吃的還是預製菜，不好吃，當時沒吃飽，看了一圈跟大陸廣東的美食差不多，但是味道真的差太多了」。她另提到，「維多利亞港人真的巨多，還是周一去的，建議暑假過後再去吧」。

香港問題4：港鐵安靜壓抑像死城

樓主表示，香港地鐵「很安靜，很壓抑」，感覺「去到了一座死城一樣」，而且「地鐵也是每條線的進站口不一樣，天呐跟大陸都不一樣，我們當時在地鐵站找進口都走了將近半個小時了，他的標識箭頭真的沒有大陸的清楚」。她又說，香港「房子也是大部份破舊風格的」，認為「香港是去了1次不會再去第2次的地方了，不適合旅遊，如果你真的想要去購物可以去去」。

香港問題5：「酒店貴街角吵雜」

樓主指出，香港酒店貴，街角嘈雜，也要注意安全，「如果說想去見見世面，看看世界可以去走走，但真沒必要住在那邊酒店貴，街角嘈雜，1個人要注意安全，不要靠近重慶大廈，其他地方還是很安全的」，又提醒「香港的紅綠燈很多過馬路要看路，他們的車也是開的很快的，都靠左邊走的」。

網友籲先做攻略：窮遊不建議去香港

大陸及香港網友看過帖文議論紛紛，有網友認為來香港旅遊要先看「攻略」做好準備，「地鐵安靜不好嗎？香港難吃？我真的笑了哈哈哈哈哈哈」、「窮遊不建議去香港」、「確實啊，真的不懂，一個國際化大都市，放在中國一定是超一線的城市，每年都有報道說香港物價全球最貴，居然會異想天開的想着要來香港窮遊，然後嫌貴，這腦迴路真的值得研究」、「窮遊應該去郊外，如西貢、馬安山、獅子山、大帽山、鳳凰山，應先做攻略，結伴出行」、「我也想說，一看就是沒有真正了解過香港的人寫的，吃的不會找玩的也不會找，都2025了對香港的認知還停留在購物！」。

大陸網友：香港早已遠遠落後大陸

不過也有大陸網友認同樓主所說，稱香港已落後大陸城市，「七八十年代大陸還沒有發展起來，對比一下會覺得香港很發達，一部份也是受到了港片的影響，停留在固有的思維上，其實現在的年輕人從大陸一二線城市去香港的完全不會有好感，太破爛了，衣食住行方方面面早就遠遠落後大陸了，去也是為了個情懷而已」。

大陸及香港網友議論紛紛，認為來香港旅遊要先看「攻略」做好準備。（小紅書）

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文章授權轉載自《香港01》