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偶遇普亭竟改變人生！他被親額頭喊「幸運」 25年後成高級工程師

香港01／ 撰文／陳進安
俄羅斯官方媒體在微博發布一則「尋人啟事」，盼尋找25年前與俄羅斯總統普亭首次訪華時合影的中國男孩彭湃。圖／微博「今日俄羅斯RT」
俄羅斯官方媒體在微博發布一則「尋人啟事」，盼尋找25年前與俄羅斯總統普亭首次訪華時合影的中國男孩彭湃。圖／微博「今日俄羅斯RT」

7月17日，俄羅斯官方媒體「今日俄羅斯RT」在微博發布一則「尋人啟事」，盼尋找25年前與俄羅斯總統普亭首次訪陸時合影的中國男孩彭湃。25日，現為湖南建投六建集團高級工程師的彭湃公開回應，回憶2000年與普亭的溫馨相遇，坦言這段經歷深刻影響了他的人生軌跡。

2000年7月17日至19日，普亭以俄羅斯總統身份首次訪陸，期間突發決定到北京北海公園泛舟。當時年僅11歲、來自湖南岳陽的彭湃正在公園遊玩，偶遇普亭。彭湃回憶，當普亭下船後向遊客揮手，他興奮地站在湖邊石欄桿上回應。普亭隨即越過安保武警，將他從欄桿上抱起，親吻其額頭並說了一句俄語，還與他合影留念。「他像個親切的大伯，在茫茫人海中被抱起真的很幸運，」彭湃說。這一幕被《中國攝影報》、《南方都市報》等媒體記錄，彭湃家中至今珍藏相關報導。

「今日俄羅斯RT」表示，若能找到彭湃，將極具意義。彭湃回應時激動表示：「得知俄媒在找我，很意外。這次相遇影響了我對俄羅斯的認識，甚至前往莫斯科讀研都與此有關。」他並以個人名義向普亭發出邀請：「親愛的普亭總統，期待再次相見，期待您再次來陸！」

這次合影改變了彭湃的人生。受此啟發，他開始關注俄羅斯，2007年更獲得俄羅斯總統獎學金，赴莫斯科國立汽車公路大學攻讀橋梁與交通隧道專業碩士。該校為俄羅斯交通領域頂尖學府，與中國多所名校同為中俄工科大學聯盟成員。留學期間，彭湃感受到中國基建技術的飛速進步，例如中國已使用自動化測量儀器，而俄羅斯仍用手動設備。他還曾為中國承建的莫斯科橋隧項目擔任翻譯，親見中國基建企業走向世界，從追趕到引領。

2013年，彭湃學成歸國，現任湖南建投六建集團市政公司工程技術部部長。他參與研發的新型橋梁欄桿獲國家實用新型專利，其參與的長沙瀏陽河人行景觀橋項目榮膺「2020—2021年度國家優質工程獎」。

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文章授權轉載自《香港01》

普亭 北京 俄羅斯

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