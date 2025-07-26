迪士尼被2小孩插隊！她勸阻無效 拿出「法寶」擋人網狂讚

迪士尼樂園一向吸引不同年齡層的賓客入場，日前有香港女子到香港迪士尼樂園遊玩，排隊過程中被2名小孩故意「打尖」（插隊），先是趁她和友人聊天從後方「越過」，之後她們明確向小孩表示「我先排的」，卻被對方忽視。

其後小孩再次靠到旁邊欄杆，試圖越過她們二人，最終她拿出1件物件阻擋對方去路，方能制止小孩插隊行為，更獲網友讚是好方法，「年紀小就了不起？」、「做得好，一個過，後面就成群擠上來了」。

原PO在threads帳號發文，指日前和友人到香港迪士尼樂園，正在排隊等候玩灰熊山谷機動遊戲期間，有2名小孩趁她們聊天沒有注意，從後走上前排在她們前方「插隊」。原PO於是向對方表明「我先排的」，但2名小孩沒有理會，她們只好抓準機會「移到他們前面」。

從原PO上傳照片可見，2名小孩當時站在她和其友人身後，不斷靠到旁邊欄杆，企圖再次越過她們2人插隊。原PO忍無可忍於是拿出1把折疊傘，拉出傘柄擋住對方去路，以免再被小童「超前」插隊。

網友大讚原PO方法，認為即使是小孩亦不應縱容他們插隊，「我看過太多次了，他們真的不知道羞恥，想盡辦法往前擠」、「幹得好，一個得逞，後面整群人就一起跟著擠上來」、「年紀小又不是可以為所欲為」、「真的要大聲制止他們才會怕」、「（父母）根本不會教小孩，制止一下都算是在積功德了」。

有留言指不時於園內遇到被人插隊，直言「搞得心情超差，玩也玩不下去」，「我昨天才在Elsa那個小船那邊跟一個媽媽吵起來，她還說小孩只是去上廁所，現在要插回來找爸爸」、「我遇過兩個小孩假裝在找家人，一直往前擠，結果擠一擠變第一個，他們說的家人根本沒出現過」、「之前對付這種人我都雙手叉腰、張開手肘全程防守，還沒開始玩就已經心很累」。

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文章授權轉載自《香港01》