李佳琦又翻車...直播帶貨旅拍品牌欠費失聯 消費者眾籌訴訟

大陸頭部直播帶貨網紅李佳琦再度陷入消費爭議風波，知名旅拍品牌「鉑爵旅拍」近日遭多名消費者指控失聯跑路、拖欠費用，甚至有已付款用戶拿不到拍攝底片。對此，李佳琦於7月24日晚間在直播間公開致歉，並宣布三項賠付方案。然而部分受害消費者仍不滿意，已有群體討論聯合提起訴訟。

陸媒《封面新聞》報導，多位消費者在社交平台反映，在鉑爵旅拍購買婚紗攝影等服務後，遭遇商品未交付、定金難退、聯繫無門等問題。部分受害者表示，他們是透過李佳琦的直播間，或參加當地婚博會下單。其中有人稱，去年5月在直播間購買的婚紗套餐至今未收到部分服務，亦有人指出，今年已支付定金，但至今未能退款。

來自內蒙古的王女士向媒體表示，她於2023年底在李佳琦直播間下單，但因博士畢業與工作安排延後婚禮。「發現這個事，鉑爵旅拍的客服電話已經聯繫不上，聯繫淘寶客服，說過一兩天就能收到退款，但沒能兌現。」

湖南的鄧女士情況也極其相似。她向媒體表示，曾成功撥通鉑爵客服電話，工作人員表示會登記，但也坦言「他們工作人員也被欠薪了」。「這兩天，網上有自稱鉑爵旅拍工作人員的網友，發帖說因為欠薪，他們把客戶的底片拿出來了，沒收到照片的人直接向他們轉帳，就可以交付底片。」她對此表示擔憂，無法確認這些人是否為真實員工，亦擔心底片外流。

對外界質疑，鉑爵旅拍於7月19日發表聲明表示，為「優化經營模式，減負前行」，公司決定縮減旅拍業務、關停部分虧損門店，並強調旗下旅拍、跟拍、寫真等業務「平穩運營」。不過有消費者指出，近月來公司旅拍業務已進入放假淡季，公司也正嘗試融資。

另據《荔枝新聞》報導，李佳琦在直播中公開表示歉意，承諾針對直播間下單用戶將先行退款；若拍攝已完成但未交付底片者，會優先協助交付，並發放「關懷現金補償」。

江蘇的李女士則透露，目前已有消費者聯合討論，正籌備透過眾籌方式提起集體訴訟，訴對象包括鉑爵旅拍與李佳琦。

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文章授權轉載自《香港01》