港大叔貨車上玩「懸吊抬腿」！7秒做XX動作極震撼 網友：民間高手
只要有心，處處都可以是健身房？近日有網友駕車行經佐敦時，見到路邊停泊的貨車上有1名大叔正抓住車斗上的金屬架，做出懸吊抬腿的健身動作。大叔短短7秒內就做了10組動作，令不少網友感到震驚，並大讚「寶刀未老」、「民間高手」。
該名網友在社交平台Threads發貼文上傳該段影片，並笑言「民間高手」。從影片可見，現場是九龍佐敦突破中心對出路面，1輛貨車相信暫時停泊該處，1名身穿水鞋的大叔似乎正在做健身動作，只見他用雙臂抓住車斗上的金屬架，懸空身體，邊引體向上邊抬腿。
而短短7秒的影片中，大叔已迅速做了10組動作，另片中亦傳出女聲讚歎「好勁啊，阿叔」。
網友讚「寶刀未老」
網友紛紛佩服大叔體力過人，認為不管動作是否完全標準，但以年齡及體態而言可算是「超額完成」、「寶刀未老」，亦有人笑稱「嫌返工唔夠攰，要加操」、「佢副計應該係咁樣」、「不好再說什麼話、健身好難，阿叔邊度都練到」；更有網友似乎認出大叔是在街市工作，並指他「年紀都不小，好有勁」。
（Threads）
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文章授權轉載自《香港01》
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