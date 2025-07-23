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現世報來太快！陸大媽用愛心礦泉水洗腳慘摔 網酸活該「下跪道歉」

聯合新聞網／ 綜合報導
湖南一名婦人拿店家擺放的愛心礦泉水洗腳後滑倒，讓網友稱「活該，現世報」。圖／翻攝自微博
湖南一名婦人拿店家擺放的愛心礦泉水洗腳後滑倒，讓網友稱「活該，現世報」。圖／翻攝自微博

中國大陸湖南岳陽一間燒烤店長期在店門口提供免費的愛心礦泉水，要給清潔人員和高溫工作者消暑解渴，怎料日前卻有一名帶著2名孩子的婦人將愛心水拿來洗腳，洗完後不慎滑倒。相關監視器畫面曝光後，網友大喊「活該，現世報，不給孩子做個好榜樣」，擺放愛心礦泉水的店家也表示「希望愛心不要被濫用」。

根據微博上流傳的監視器畫面顯示，一名身穿黑衣的女子帶著兩名小孩，到店門口拿了免費取用的愛心礦泉水，沒想到不是要飲用，而是用來沖洗雙腳。黑衣女洗完腳一轉身，可能是因為磁磚太滑，導致她重心不穩跌了個跤，雙腳跪地模樣相當狼狽。

陸網友看到監視器畫面後也紛紛表示，「報應來得也太快了，善惡有報」、「下跪道歉」、「活該，現世報，不給孩子做個好榜樣」、「旁邊小孩還看著呢！帶壞小朋友」、「愛心水本來就是給有需要的人解渴的，卻拿來洗腳？建議給這瓶水申報年度最佳正義執行者獎」。

大媽 礦泉水

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