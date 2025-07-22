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長春一對新人辦理結婚登記 領到的竟是「離婚證」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
長春一對新人7月21日去民政局辦理結婚登記，結果領到的竟然是「離婚證」。（圖／取自《紅星新聞》）
長春一對新人7月21日去民政局辦理結婚登記，結果領到的竟然是「離婚證」。（圖／取自《紅星新聞》）

據成都商報旗下新媒體《紅星新聞》報導，7月21日，有網友在社交平台發布一則影音稱，自己當日去長春市汽車經濟技術開發區民政局辦理結婚登記，結果領到證件後打開一看，竟然是「離婚證」。

影片顯示，這名網友手上拿著兩份離婚證，照片是兩人合照，登記日期顯示為2025年7月21日，上面還有離婚證字號。

《紅星新聞》查看該名網友個人帳號，發現這名網友7月19日曾分享一張用於結婚登記的兩人合照，並配文「7月哪天領證最佳」。這張合照也出現在7月21日的離婚證上。

該名網友稱，自己老公預約的就是結婚登記，是工作人員拿錯本了。工作人員說，結婚證的本和離婚證的本放在一起，而且都是紅色的，所以沒看清就直接給他們倆登記了。

《紅星新聞》就此事致電詢問長春市汽車經濟技術開發區民政局，接線人員表示，當日確實發生了一起發錯證的事情，但及時更換後，當事人也諒解了。「因為周一我們統一往各個窗口增加新證，當時是把離婚證放錯位置了，插在結婚證裡頭了。當時沒注意，就發出去了。（發現後）及時給新人把證換過來了，更正了。」

該接線人員還表示，此事是用錯了證，不是業務辦錯了，（新人結婚的）信息都是正確的，而且發的離婚證件上的字號也不是離婚證字號，而是結婚證字號。

這起烏龍事件引起不少大陸網友關注。有網友調侃：「工作人員：來的都是離婚的，好久沒結婚的」「工作人員：早晚的事兒」「順手的事，一次性辦了兩個業務，免得跑下趟」。

但也有網友表示，「求這對新人的心理陰影面積是多少？」「大喜的日子，有些人工作失誤只需要道個歉」「工作越來越輕鬆了，啥人都能進體制了」。

離婚 結婚

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