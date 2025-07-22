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長沙女連鎖酒店洗澡驚見「蓮蓬頭沾屎」 店長否認房間有問題拒賠償

香港01／ 撰文：陳進安
涉事蓮蓬頭照片。（紅星新聞）
涉事蓮蓬頭照片。（紅星新聞）

上周五（18日），張女士（化姓）向陸媒爆料稱，她在湖南長沙錦江之星（長沙火車站店）入住期間，洗澡時發現淋浴蓮蓬頭疑似沾有糞便，擔心感染傳染病，要求酒店支付體檢費用並賠償人民幣5000元(約新台幣20,460元)精神損失費。酒店店長否認房間存在問題，稱有嚴格清潔流程。當地衛健及市場監督部門已介入調查。

張女士介紹，7月12日，她抵達長沙火車站後，通過線上平台預訂入住錦江之星（長沙火車站店）。因當晚疲憊未洗澡，次日退房前因天氣炎熱決定洗澡。她在調整蓮蓬頭時發現手上沾有黃色物質，拿到陽光下查看疑似糞便，隨即拉出蓮蓬頭管在走廊確認，當場崩潰。她立即聯繫前台，客房服務員檢查後表示「像是髒東西」，但無法確認。

張女士提供的影片顯示，客房服務員手指沾有糊狀物，站在窗前回應「應該是髒東西，像臭臭一樣」。張女士隨後到前台反映，酒店表示需由經理處理，但因當天是周日，經理不在。她撥打長沙12345熱線投訴，並於當日成功申請退款，搬至另一家四星級酒店重新洗澡。

張女士表示，事件令她震驚，擔心糞便可能攜帶傳染病，要求酒店支付體檢費並賠償5000元精神損失費。她向湘湖市場監督管理所提交了照片和影片證據，但7月17日被告知酒店店長不承認問題且拒絕賠償。

內媒聯繫涉事酒店店長黃先生，他表示，錦江之星作為連鎖酒店有嚴格清潔和查房流程，張女士入住前房間已完成清潔及二次檢查，確保蓮蓬頭無異常。他質疑張女士入住當晚是否洗澡，稱長沙高溫近40度，入住次日中午才反映問題，暗示房間本身無問題。對於賠償要求，黃店長未明確表態，僅強調房間清潔無誤。

張女士提供的工單顯示，芙蓉區衛生健康局正處理此事。7月18日，記者從該局及湘湖市場監督管理所獲悉，相關部門已與張女士和酒店聯繫，正在核查並協調處理。事件進展及最終處理結果仍待進一步公布。

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文章授權轉載自《香港01》

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