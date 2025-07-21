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颱風韋帕吹來一地海鮮 大陸深汕居民趕海邊拾到｢爆桶｣

香港01／ 撰文：盛昀
深汕居民趕到海邊撿拾海鮮拾到｢爆桶｣。（影片截圖）
深汕居民趕到海邊撿拾海鮮拾到｢爆桶｣。（影片截圖）

陸媒《第一現場》報導，颱風過境後，深圳汕頭合作區鮜門海灘遍地都是海鮮，不少市民帶上水桶到海邊撿海鮮。國家應急廣播曾提醒，雖然颱風過後海鮮「遍地」，但部分海鮮可能存在變質的情況，盡量不要食用。

報導指7月21日颱風「韋帕」過境後，深汕特別合作區鮜門海灘遍地海鮮，居民冒雨趕海撿到「爆桶」。影片拍攝者表示：下雨也抵擋不住市民的熱情，人手必備一個桶。

官方提醒：颱風帶來的海鮮不要撿拾不要食用

國家應急廣播曾提醒，雖然颱風過後海鮮「遍地」，但部分海鮮可能存在變質的情況，盡量不要食用。

此外，颱風過後除了生蠔，近岸海水中還可能出現一些危險的海洋生物，如水母、海膽和海蛇等，盲目撿拾、觸碰或將對人體造成傷害。

廣東疾控中心也曾發文提醒，颱風帶來的強降雨極易導致沿岸生活污水、化糞池，甚至農場的動物排泄物隨洪水漫溢，最終匯入近海。

貝類，尤其是生蠔這種濾食性生物，每小時可過濾數十升海水。因此容易將水中致病微生物（如副溶血性弧菌、諾如病毒、甲型肝炎病毒、沙門氏菌、致瀉性大腸埃希氏菌等）高度富集於體內。

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文章授權轉載自《香港01》

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