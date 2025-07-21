實現夢想！ 大陸六旬農民大叔手工自製潛艇下潛8公尺不漏水

大陸安徽一農民大叔，最近自製潛水艇試航成功，潛水艇重達5噸多，下潛深度可達8米。他希望借此能增強孩子們的國防意識，讓創新的種子在更多人心中生根發芽。

央視新聞報導，這名六旬農民大叔張勝武是馬鞍山市含山縣運漕鎮張渡村的村民。他自幼癡迷發明創造，平時就愛搞點小發明，當過木工、焊工，也在外跑過船運。20多年前，張勝武回到家鄉建起一座砂土碼頭，每日守著碼頭，看貨船來來往往。

他說，守碼頭這些年，眼裡看的、手裡摸的全是船，但心裡總覺得缺點啥。2014年，張勝武在一檔電視節目裡，看到有人造出潛水艇，一下獲得了靈感。「常年在水邊轉，見過鐵船、木船，就是沒見過能鑽到水裡的船。我就想，別人能做的，我也能做到」。

但這個想法馬上被妻子否決，「費錢，有風險，做出來也沒什麼用」。但張勝武不放棄，花了5000元人民幣買了鋼板、電瓶和發動機等材料，開始了造艇工作。他把碼頭作為基地，抽空就造艇，經過大半年努力，第一艘潛艇建造完工。

這艘潛艇長6米、高1.2米、重2噸，這艘潛艇讓張勝武取得了實用新型國家專利，美中不足的是，下潛後存在漏水問題。2016年，他又研發出水面艇，再次攬獲實用新型專利證書。

張勝武並未止步於此，他投入4萬多元，再次打造第二艘「升級版」潛艇。新潛艇長度增加到7米，高度提升至1.8米，駕駛艙內部可容納2人。

張勝武說，為了增加穩定性，他在艇身底部澆築了約2噸混凝土，前後各設計了兩個壓載水艙。「兩個壓水艙，壓水下潛，排水上浮。混凝土是配重，它能保證潛艇的穩定」。

為了提升整體密封性，張勝武把所有焊接點都焊牢，並將進出口做成圓形。用矽膠封好，再用玻璃膠粘上，這樣就密封起來了。

新潛艇自重達5噸，排水量約7噸，下潛深度達8米，最低航速可達4海里/小時。下潛半小時一滴水不漏，還能倒著開。

十餘年造潛艇的經歷，帶給張勝武更多的是創造的快樂和成就感。他說，只有真的嘗試了，實現了，才能知道自己可以收穫什麼。