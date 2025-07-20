生菜包肉藏危機！婦人腹痛難耐 腸道竟夾出20公分活蛔蟲

不少人吃燒烤時，喜歡用生菜包著肉食，一來解膩、二來感覺比較「健康」。不過，這樣的飲食習慣若忽略食材清洗，恐怕成為健康隱患。

大陸湖北一名58歲王姓婦人（化名）日前因長期腹痛前往醫院就診，沒想到經腸鏡檢查，醫師竟從她腸道中夾出一條長達20公分的活蛔蟲。進一步追查後發現，她近期頻繁食用的「生菜包肉」，極可能就是感染源。

據陸媒「新華網」報導，王婦腹痛反覆超過數週，甚至影響正常作息與工作，家人勸說下，她前往十堰市人民醫院就診。醫師安排腸鏡檢查時，意外發現腸道內有一條仍在蠕動的寄生蟲，形態學鑑定為蛔蟲，並順利以活檢鉗完整夾出。

「肉眼可見的成蟲，長度約20公分。」醫師說，事後未再發現其他活蟲，並進一步給予驅蟲藥治療，王婦症狀已明顯緩解。王婦回憶，近期常吃燒烤，習慣以生菜包肉食用，醫師研判，未經高溫烹調、清洗不全的生菜，極可能殘留蛔蟲卵，進入體內後在腸道孵化，進而引發感染。

醫師提醒，蛔蟲卵在水土中可存活數週，附著在未清洗乾淨的蔬菜上，若直接生食，就可能誤食蟲卵。當人體進入幼蟲孵化階段，便可能出現腹痛、腸道不適、甚至營養不良等症狀。根據中國大陸衛健委統計，大陸每年約有3萬人因食源性寄生蟲感染就醫，其中生食水產品、肉類與未煮熟蔬菜是主要感染途徑。

醫師指出，淡水魚蝦可能帶有肝吸蟲、肺吸蟲等寄生蟲，生吃或「醉吃」都藏風險。豬牛羊肉則可能帶有旋毛蟲、絛蟲、囊蟲等；部分水生植物如茭白、荸薺也可能帶有姜片蟲，一旦攝入將導致腸道潰瘍、營養吸收障礙，甚至嚴重併發症。

醫師也呼籲，近年生食風潮盛行，民眾應提高警覺，除了肉類與水產應徹底加熱外，葉菜類食材也需徹底清洗，尤其外食或烤肉時，以生菜包肉前最好用冷開水或流動水清洗兩次以上，才能真正吃得安心。