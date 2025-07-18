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實測鄭州地面逾70℃能「烤熟蝦子」 今年中國大陸已發超過2萬次高溫預警

香港01／ 撰文：許祺安
陸媒《大象新聞》記者在鄭州的地面進行實測，將生雞蛋和蝦、培根加上牛油放在馬路上暴曬，不到一小時蝦就轉紅了。 （網絡圖片）
陸媒《大象新聞》記者在鄭州的地面進行實測，將生雞蛋和蝦、培根加上牛油放在馬路上暴曬，不到一小時蝦就轉紅了。 （網絡圖片）

大陸河南省鄭州市近日氣溫持續飆高，室外熱浪來襲，地表溫度疑似超過72℃，陸媒《大象新聞》記者在鄭州的地面進行實測，將生雞蛋和蝦、培根加上牛油放在馬路上暴曬1小時，結果顯示雞蛋部分凝固、蝦子變紅，幾乎都已經熟了。

據了解，實測當天（15日）氣溫顯示在38℃左右，記者將一枚雞蛋打在鍋子上，旁邊放上生蝦，並同時放置溫度計，「不到半小時，蝦子已經明顯變色，雞蛋邊緣開始凝固，1小時後蝦徹底紅透，看起來可以直接下桌。」

今年高溫預警已超過2萬次

據中國大陸中央氣象局，各地今年入夏以來陷入酷熱天氣。據國家預警信息發布中心數據顯示，今年以來到16日中午12時止，大陸中央及各地方累計已發布各級高溫預警訊息2萬248次，較去年同期大增40.31%，並較2017年以來同期平均值高出72.02%。

《央視新聞》稱，以河北省為例，相同數據顯示，該省氣象部門今年同期共發布高溫預警訊號25條，較去年同期大增8條。全省平均高溫天數多達16天，較常年同期多出7天。

大陸不少地區氣溫6月以來突破40度。若參考中央氣象台7月17日發布的高溫橙色預警，17日白天陝西中南部、山西西南部、河南中部、湖北中南部、湖南、江西中西部、浙江北部、四川盆地等地部分地區最高氣溫可達37至39度；重慶西部和北部、四川盆地中南部、內蒙古西北部、新疆吐魯番盆地等地的部分地區恐超過40度。

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文章授權轉載自《香港01》

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