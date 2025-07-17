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七旬翁每日釣魚6小時皮膚曬成「醬油色」 兒子：入夜幾乎看不見
近日，河北一位74歲大爺因常年釣魚曬成「醬油色」的黝黑膚色，意外在網路走紅，被網友親切稱為「釣帝」。他表示，釣魚是自己最大的快樂，儘管走紅後每天都有人前來觀看，生活未受影響。
大爺從年少開始釣魚，熱情延續六十餘年。無論晴雨，每日清晨6點半，他騎電動車前往家附近野湖垂釣，中午才返家，每天花費逾6小時沉浸其中。其子笑稱：「父親年紀大了，遠行不便，就固定在家旁野湖釣魚。」長年風吹日曬讓大爺膚色黝黑，兒子打趣道：「現實裏比影片還黑，夜釣時一坐下幾乎看不到人。」
大爺每日釣獲約四五斤鯉魚或鯽魚，帶回家自用，家人對其愛好十分支持。兒子認為釣魚修身養性，是有益的娛樂活動。如今大爺身體硬朗，意外走紅讓他感到「意想不到」。湖邊垂釣時，常有網友慕名前來「拜訪」。
對於網絡質疑其「炒作」的聲音，兒子回應：「釣魚本是樂趣，大家每天釣魚，有人說炒熱度，這有什麼可炒的？」大爺則淡然以對，繼續享受垂釣的愜意時光。
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文章授權轉載自《香港01》
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