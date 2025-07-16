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疑有傳染病！傳海口機場16歲少女登機後分娩 機場、山航這樣回應

聯合新聞網／ 撰文：許祺安
一名16歲女乘客獨自登機後腹痛臨近分娩，職員協助接生母子平安。（大風新聞）
一名16歲女乘客獨自登機後腹痛臨近分娩，職員協助接生母子平安。（大風新聞）

大陸有網友稱，7月12日，一名16歲女乘客獨自登機後腹痛臨近分娩，職員協助接生母子平安，且女子疑似患有傳染病。機場證實分娩事件，但指年齡細節以及是否有傳染病等情況不便透露，涉事航班亦指已做清潔消毒。

有大陸網友在網上貼出的疑似機組人員的報備信息顯示，7月12日，SC4884海口飛青島航班登機即將結束時，乘務員稱有位旅客即將分娩，且該旅客沒有同行人，年齡為16歲。聯繫其父母，對方稱已被航司拉黑導致無法乘飛，乘客男友表示無法前往海口。下午3時許，該旅客在機場方幫助下完成分娩，後急救人員將旅客和嬰兒送醫。

「飛常准」App顯示，該航班原計劃7月12日下午2時45分起飛，後變更起飛時間為7月12日下午3時20分。

海口美蘭國際機場醫務室工作人員向陸媒證實母子平安，但對於網傳旅客年齡及攜帶傳染病等情況，因涉及個人私隱不便透露。

涉事航空公司工作人員表示，事發後該航班已做清潔消毒，未影響後續航班任務執行。

海口市婦幼保健院院方知情人士表示，該產婦系未成年，但年滿15周歲，故院方未進行報警處置。7月15日，產婦帶孩子在家人陪伴下出院。

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文章授權轉載自《香港01》

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