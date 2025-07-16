疑有傳染病！傳海口機場16歲少女登機後分娩 機場、山航這樣回應
大陸有網友稱，7月12日，一名16歲女乘客獨自登機後腹痛臨近分娩，職員協助接生母子平安，且女子疑似患有傳染病。機場證實分娩事件，但指年齡細節以及是否有傳染病等情況不便透露，涉事航班亦指已做清潔消毒。
有大陸網友在網上貼出的疑似機組人員的報備信息顯示，7月12日，SC4884海口飛青島航班登機即將結束時，乘務員稱有位旅客即將分娩，且該旅客沒有同行人，年齡為16歲。聯繫其父母，對方稱已被航司拉黑導致無法乘飛，乘客男友表示無法前往海口。下午3時許，該旅客在機場方幫助下完成分娩，後急救人員將旅客和嬰兒送醫。
「飛常准」App顯示，該航班原計劃7月12日下午2時45分起飛，後變更起飛時間為7月12日下午3時20分。
海口美蘭國際機場醫務室工作人員向陸媒證實母子平安，但對於網傳旅客年齡及攜帶傳染病等情況，因涉及個人私隱不便透露。
涉事航空公司工作人員表示，事發後該航班已做清潔消毒，未影響後續航班任務執行。
海口市婦幼保健院院方知情人士表示，該產婦系未成年，但年滿15周歲，故院方未進行報警處置。7月15日，產婦帶孩子在家人陪伴下出院。
延伸閱讀：
廣州飛烏魯木齊航班現燶味備降 南航：波音787執飛顯示機械故障
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言