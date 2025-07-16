深圳地鐵口導盲磚直通廁所惹議 網友質疑：強迫視障人士上廁所？

近日有網友反映深圳南油一地鐵口直通廁所，並質疑是否是「強迫視障人士上廁所」，有人表示此處是洗手間的終點，也有人質疑該導盲磚像裝飾物。

深圳市無障礙環境促進會執行會長余冠彬表示，地鐵站出入口的無障礙電梯屬於公共交通服務的核心接駁點，必須保證其與站廳主幹通道的導盲磚連貫性

7月12日，有網友在社交媒體平台表示，深圳地鐵口有一段導盲磚出口通向衛生間，而不是旁邊的商場出口。

事件引發不少網友討論，有人表示該導盲磚像裝飾物：「深圳地鐵這個有點匪夷所思，是不是有特殊原因？」「不光是地鐵，留意一下馬路，大部分導盲磚都是擺設」「施工看錯圖紙了嗎，或者圖紙版本太多混亂了？」

但也有人表示，這段導盲磚本就方便視障人士上廁所：「但是對於那種急着找廁所的視障人士那也是有好處的。」「商業區是後來開的，以前盡頭確實就是洗手間那裏。」

《南方都市報》報導，在前往該站C/D出口的通道中要先經過一段名為「深鐵匯坊」的商業區域，而網傳「只能通往廁所的導盲磚」僅到衛生間處止，未向商業部分繼續分支延伸。穿過無導盲磚的商業部分「深鐵匯坊」後，在南油地鐵站C、D出口一道隔離門後的地面上又設置有導盲磚分別通過無障礙電梯及步梯出口。

報導指，深圳2024年印發的《深圳市無障礙城市專項規劃（2023-2035年）》中，第18條規劃指引明確了關於軌道站與街道的無障礙銜接要求。其中提到，站內外導盲磚要保持連續暢通，並設置體現人文關懷的禮遇通道。

深圳市無障礙環境促進會執行會長余冠彬也表示，地鐵站出入口的無障礙電梯屬於公共交通服務的核心接駁點，必須保證其與站廳主幹通道的導盲磚連貫性。無論該電梯是否唯一出口，此連接都不可或缺。

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文章授權轉載自《香港01》