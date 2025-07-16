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賣場製冰機內驚見人影！女子腳踩冰上爆衛生疑慮 官方：有定期消毒

聯合新聞網／ 綜合報導
山姆會員商店店內一景。中新社
山姆會員商店店內一景。中新社

許多大型連鎖賣場都會提供冰塊，讓需要保冰的食品可以從賣場一路保鮮到顧客家中，通常都是讓顧客自行取用，但中國大陸一名女子竟然整個人鑽進製冰機裡取冰，引發衛生疑慮。

根據《錢江視頻》報導，天津美式賣場「山姆會員商店」日前傳出，一名女子整個人鑽進賣場內的大型製冰機，踩進冰堆中拿取需要的冰塊，同時甚至還有別人也還在彎腰撈冰。

製冰機的冰是用於幫助顧客暫時保存冷藏、冷凍食品的，雖不會直接接觸到食材，但女子直接踩進去的行為，仍引發民眾對食安問題的疑慮，「這種情況有點過分了吧」、「還是要好好監督一下，這也太不衛生了」、「所以公共自助的東西我從來不碰」、「只能說，慶幸不是直接食用的」。

針對女子行為，賣場客服表示已接獲反映，相關部門正在處理中，並強調製冰機都會定期消毒，目前該機台已恢復正常使用。

食安 賣場 冰塊

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