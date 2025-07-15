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「健康典範」55歲男罹肺癌！醫師問診揪元兇 竟是妻太愛抱怨
生活規律、定期運動甚至從不吸菸卻罹患肺癌！近日中國大陸媒體報導，一名幾乎是「健康典範」的中年男子罹患肺癌，醫師診斷後揪出意想不到的元兇：長期生悶氣。
一名河南鄭州的55歲男子登上近日網路熱搜，生活無不良習慣的他不幸確診肺癌，經過醫師深入問診後才發現「長期壓抑情緒」可能是其中一項致癌原因。醫師透露，男子的妻子常習慣性抱怨，也因此導致他心情長期壓抑煩躁。
醫師更是直言「情緒是重要的促癌因素」，提醒大家健康不是僅僅的生活規律，更應該保持好心情。海南省腫瘤醫院神經外科主任醫師宋少軍曾提醒，心理因素與腫瘤發展有緊密的關聯，研究顯示胃癌、肝癌甚至顱內惡性腫瘤等，皆與易怒、小心眼、過度壓抑自身情緒有關。
心理學上這種狀況被稱為「C型人格」，C正是癌症的英文Cancer的首字母，此性格特徵包含逆來順受、愛生悶氣、敏感多思、常壓抑憤怒、讓自己長期處於慢性壓力中。
為了健康，提醒大家從今天起「鬆綁自己的心情」，確保充足的睡眠、遠離焦慮來源，遇到事情千萬不要鑽牛角尖，放過自己。
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