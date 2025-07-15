香港女子公車上吹小風扇被制止！大叔嫌太吵怒嗆：現在馬上關掉

天氣炎熱，不少人會隨身攜帶小風扇幫自己散熱。不過，近日有香港網友在社群平台Threads發文分享自己在公車上的奇遇。他表示，當時車上有一名女子正在使用小風扇，卻遭到一名男乘客出聲制止，雙方當場爆發口角。

據原PO表示，當時那位大叔對女乘客說，「妳可以把妳的風扇關掉嗎？很吵耶」。女乘客則回應，「不好意思，我現在很熱，請你多包容一下」。大叔堅持，「但真的很吵」。沒想到女子不甘示弱回嗆，「搭公車什麼聲音都有吧，你自己也很吵」。甚至補了一句，「我吹一下就會關了啦」。

大叔似乎聽不下去，再度語帶命令地說，「妳現在給我馬上關掉！」而雙方的對話就這樣一直重複，直到原PO下車時，兩人還在爭執，讓他忍不住感嘆，「天氣這麼熱，大家情緒都好暴躁。」

網友看法兩極，「聲音敏感可以理解，但態度太差」

這則貼文引發網友熱議。有網友認為女乘客並沒有錯，「天氣這麼熱，用個風扇散熱很正常啊，幹嘛要這樣逼人關掉？」也有人指出，「說實話，有些風扇真的很吵，尤其是那種渦輪式的，開到最大聲音尖到像在鑽地一樣，聽久了頭會痛」。

也有聲音為大叔抱不平，「不是每個人都能忍受那些高頻噪音，有人天生對聲音很敏感，這也沒辦法，適當的溝通總是比較好」。但更多人批評大叔的態度，「這種語氣根本就是命令人，不是請求」、「如果對象是另一個大叔，他還敢這麼兇嗎？」

噪音關鍵可能是風扇款式？

不少網友點出問題可能出在風扇的型號，「以前那種傳統風扇沒那麼吵，現在很多人用渦輪風扇，聲音真的大很多」。也有人建議，「搭公車本來就是公共空間，大家多一點同理心，不要什麼都要求別人配合自己。」

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文章授權轉載自《香港01》