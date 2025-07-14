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瀋陽街頭現移動魚缸？車頭蓋養魚惹虐畜疑雲 交警：屬非法改裝
遼寧瀋陽有車主改裝車頭蓋養魚，被質疑虐待動物。車主介紹，該行為緣起於一次釣魚沒有帶水桶。7月13日，交警隊工作人員表示屬於非法改裝，不能上路行駛。
《極目新聞》報導，網傳影片顯示，一輛新能源汽車的車頭蓋上養了幾條魚，車頭蓋與透明貼膜之間注滿水，當用手按壓貼膜時會有回彈。事件引起網友熱議，紛紛討論車主是如何將魚放在車頭，「天氣這麽熱，車輛剛啟動魚就熟了」、「汽車引擎蓋還能養魚？」；同時有網友質疑車主虐待動物，「對待生命太殘忍了」，又提問此舉是否非法改裝。
車主劉先生稱，他平時喜歡釣魚，有次釣魚時忘記帶水桶，突發奇想就將魚和水直接放到其車的車頭蓋貼膜中。至於如何操作，他則稱從車頭蓋將水和魚直接倒進去即可。
劉先生稱，其車輛先貼了一層彩繪定製改色膜，外加一層TPU聚己內酯材質的隱形車衣，魚和水在車衣和改色膜之間。他表示，起初拍片只是為了記錄生活趣事，自己並無開車上路，並稱此行為存在風險，呼籲網友不要模仿，出行安全第一。
7月13日，瀋陽市公安局瀋北新區交警大隊工作人員表示，該車主的行為屬於非法改裝，不能上路行駛。目前不清楚該影片是否為劇本，具體情況將以交警路面執法結果為準。
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文章授權轉載自《香港01》
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