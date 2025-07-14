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景德鎮瑤裡古村收門票...親友亦需購票 村民不滿貼公告助遊客逃票

香港01／ 撰文：鄭寧
有村民表示，7月10日開始，景區運營公司突然在瑤裡古村多個入口設卡，要求遊客購票入村。圖／香港01
有村民表示，7月10日開始，景區運營公司突然在瑤裡古村多個入口設卡，要求遊客購票入村。圖／香港01

近日，江西景德鎮市浮梁縣瑤里古鎮景區，運營方因門票問題和村民產生分歧。當地村民紛紛在社交平台發文，提醒遊客不用買門票，並在景區入口通道張貼告示，指引遊客從其他通道入村免費遊玩。

一位自稱是瑤里村的居民發文稱，古鎮一直是他們的居住地，長期以來，除村內三座老建築外，古鎮對所有人免費開放，村民日常通行、遊客參觀都很方便。但自7月10日起，古鎮周邊設置了多個卡點，開始對進入古鎮的人員收費。這一做法事先未與村民充分溝通，目前已對村民的日常出行、親友往來等造成了不便。他們多次嘗試與負責運營的旅遊公司溝通，尚未得到結果。近期，村民將引導遊客通過免費路線進入古鎮。

另有一村民發貼文，提醒來瑤里古鎮的遊客朋友們，不需要買門票，「直接從第二座橋進去，如果有人攔著直接報警」。

據《極目新聞》報導，一吳姓村民表示，他是村民也是商戶，在景區內開有一家民宿。瑤里村古村落是旅遊區的主景區，一直以來遊客都是免費入村，只有陳毅故居、陳氏祠堂等展館和景區運營的經營景點等賣票。7月10日，景區的運營公司突然在瑤里村多個入口處設卡，要求遊客購票進入，入村每人30元（約新台幣120元），景區套票為110元（約新台幣440元）。

吳先生稱，「雖然住在村里的人進出不要錢，但前來走親訪友的人也要求購票。」村民這幾天都自發到這些路口和卡口人員對峙，告訴遊客不要買票，並引導遊客從其他通道入村。「村民還在各路口張貼了通告，指引遊客從其他通道入村。」

村口的一則通告顯示：本村村民反對強制收費，建議遊客繞行，從別的路進入古鎮（除遊客服務中心外別的路均可免費進入古鎮）。

吳先生表示，村民大多靠在景區做小買賣或開民宿謀生，現在正是旅遊旺季，景區政策對許多商戶生意造成影響，往年這時候他的民宿都是爆滿，最近幾天還住不滿，天天有遊客來電詢問是不是入村要收門票。

對此瑤里景區運營公司工作人員表示，他們最近升級了管理，可能對村民出行造成影響，和村民產生了一點小矛盾，雙方正在溝通。「景區有的地方是售票的，110元（約新台幣440元）是整個景區的門票，古村還是免費的。」

延伸閱讀：

四川稻城亞丁景區捨身崖因暴雨垮塌 遊客：離死亡最近的一次

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文章授權轉載自《香港01》

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