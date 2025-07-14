浙江遊客徒步溯溪落水被急流沖走 有人冒險潛入水中營救未果

7月12日，有男遊客在浙江余姚芝林古道徒步溯溪時失足落水，有人欲下水施救未果，落水者後來被急流沖走，幸其後獲救。

影片顯示，一名男子在徒步溯溪時突然被急流沖倒，溪水湍急，有同行者拉住救人者示意危險，救人者仍跨溪潛入水中施救。由於水流湍急，未能施救成功，落水男子後來被水沖走。

《新京報》報導，余姚大隱鎮鎮政府工作人員表示，落水男子已被安全救出，無生命危險，「他是我們另外一個村莊，從那邊繞過來也能到我們景區裏面的，是從另外一條路進來，這些人他是自己來玩的，自己掉下去，過一會兒他們幾個團隊一起把人救上來了」。

工作人員又稱，當日溪水不算湍急，鎮政府一直都有管理，且會有人在溪澗巡邏。

涉事徒步團工作人員稱，事發於7月12日，落水男子已被安全救出，他有輕度肺炎及皮外傷，涉事徒步團計劃將開展此類安全培訓。

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文章授權轉載自《香港01》