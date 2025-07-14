生日蛋糕棄垃圾桶頂！網友看名牌補劇情：被女神拒絕？ 結局曝光

這樣棄置生日蛋糕，到底有什麼內情？香港社交平台近日瘋傳照片，拍到有人將1個包裝完好的生日蛋糕放在荔枝角路邊1個康文署垃圾桶頂部，透明膠片的一面見到蛋糕有1塊寫上「LokYi生日快樂」的朱古力牌，許多網友即時為劇情「補腦」，認定蛋糕是男生送給心儀女生，「好明顯有人想送，但有人不想收」、「可能係有一般人想同女神慶祝生日，誰知被人拒絕」，其後有網友拍到該蛋糕已被人取走。亦有網友不滿棄置蛋糕者浪費食物，「掉換人名牌，當普通蛋糕吃」。

蛋糕牌寫「LokYi生日快樂」

目擊的網友日前在Threads發帖，拍到有人將包裝完好的生日蛋糕放在荔枝角1個康文署垃圾桶頂部，盒上有蠟燭和木刀，包裝盒透明膠片的一面可看到內部，有塊寫上「LokYi生日快樂」的朱古力牌，拍照者留言指「Lok Yi！祝你生日快樂！你個蛋糕系永康街同汝州西街交界個垃圾桶！」。

網友「腦補」：一般人被拒絕

貼文被轉載到facebook群組及討論區，大批網民為劇情「腦補」，先入為主認為是男生送給心儀女生的生日蛋糕被棄置，「已經有畫面，男嘅偷偷哋想送驚喜，不想見到Lok Yi攬住另一個」、「我知點解，看到有啲心痛⋯⋯希望Lok Yi 收到這份心意」、「可能係有一般人想同女神慶祝生日，被拒絕」、「好明顯有人想送，但有人不想收」、「不是對的人、別強求」、「看來這個城市又多了一個傷心的人」、「女神收完兵仔蛋糕之後，趁兵仔已離開，行多陣擺落垃圾桶」。

網友發現蛋糕已被取走

有留言則笑稱大家想太多，「會不會，只是綁完鞋帶，不記得帶走？」、「Lok Yi : 今日不是我生日，你記錯女生日」，部份名字同樣叫「Lok Yi」的網友紛紛「認頭」，留言稱「多謝」。也有網友不滿棄置者浪費食物，「當普通蛋糕食囉，浪費食物」、「捐給窮人吃」，但隨段有網友上傳新照片，指蛋糕已被人取走。

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文章授權轉載自《香港01》