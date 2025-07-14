快訊

報錯考科有原因？建臺高中董事會7:7 董事長懸缺10個月

翻盤有望？日韓最新談判進展曝 川普讚「這國有改變」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「主動出擊」：有大筆獎金入袋

深圳旅客遊山西丟兒童手錶 環衛工4小時翻8噸垃圾尋獲惹質疑

香港01／ 撰文：許祺安

綜合陸媒報道，一名來自深圳的盧女士在山西坐高鐵時，其孩子將電話手錶裝入垃圾袋玩耍後遺失，山西大同2名環衛工人花費4小時徒手在8噸垃圾中找到，事件引發網路惹議，不少人質疑該行為沒必要。

據報導，7月1日下午，來自深圳的盧女士一家乘坐高鐵從太原抵達大同，在車上時，孩子將兒童手錶裝入乾淨的紙質垃圾袋中玩耍，下車時不慎遺忘在列車上。次日上午，盧女士撥打12345熱線求助。

大同市新城環境公司將垃圾轉運至富喬垃圾焚燒發電場空地，2名環衛工人不懼髒亂，徒手在垃圾堆中逐一翻找。經過4個多小時的不懈努力，當日16時50分許，丟失的手錶終於從堆積如山的垃圾中找到，並於當晚送還至盧女士手中。當地媒體報導，盧女士曾發去紅包感謝兩位環衛工，但遭到婉拒。

上述報道引發爭議，不少網友質疑該行為是否有必要：「幾百塊的電話手錶，怎麼忍心讓環衛工人在烈日炎炎下去翻找呢？而且還是垃圾堆。」「請給環衛工工錢，大熱天的。」「這跟慷他人之慨有啥區別？」「給加班工資了？給高溫補貼了？」

涉事環衛公司的上級部門大同市城管局副局長回應稱，不能說值不值，老百姓有需求，我們肯定去做。只要百姓有需求，我們肯定去做。

延伸閱讀：

習近平冀青少年做個堂堂正正、光榮自豪的中國人

山西15歲少年跑步考試時猝死 官方：學校未按要求配備醫護人員

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

生日蛋糕棄垃圾桶頂！網友看名牌補劇情：被女神拒絕？ 結局曝光

這樣棄置生日蛋糕，到底有什麼內情？香港社交平台近日瘋傳照片，拍到有人將1個包裝完好的生日蛋糕放在荔枝角路邊1個康文署垃圾桶頂部，透明膠片的一面見到蛋糕有1塊寫上「LokYi生日快樂」的朱古力牌，許多網友即時為劇情「補腦」，認定蛋糕是男生送給心儀女生，「好明顯有人想送，但有人不想收」、「可能係有一般人想同女神慶祝生日，誰知被人拒絕」，其後有網友拍到該蛋糕已被人取走。亦有網友不滿棄置蛋糕者浪費食物，「掉換人名牌，當普通蛋糕吃」。

深圳旅客遊山西丟兒童手錶 環衛工4小時翻8噸垃圾尋獲惹質疑

綜合陸媒報道，一名來自深圳的盧女士在山西坐高鐵時，其孩子將電話手錶裝入垃圾袋玩耍後遺失，山西大同2名環衛工人花費4小時徒手在8噸垃圾中找到，事件引發網路惹議，不少人質疑該行為沒必要。 據報導，7月1

乘客接駁車內疑缺氧暈倒！ 有人破窗自救 西寧機場：有開冷氣車窗

有旅客在社交平台上反映，7月11日晚，在青海西寧曹家堡機場乘坐接駁車（大陸稱：擺渡車）時，因司機長時間不開車門通風，且未開啟冷氣，大批乘客被困車廂約15分鐘，期間有人暈倒，有乘客破窗自救。 7月13

陸網淚崩！6旬大爺挑戰寫高考作文 憶母「30多年沒叫過媽了」吸8百萬點讚

一段關於大爺在街頭挑戰寫作高考作文「我的母親」的影片近日火爆全網，六旬民工寫下「墳頭上的草青了又黃，黃了又青，就像我的念...

聽信民俗偏方？67歲婦正午高溫下曬背2小時 暈倒送院開顱保命

綜合陸媒報導，浙江一名67歲阿婆聽說曬背可以祛濕治病，於是在中午趴着曬了兩個鐘，進屋後暈倒，被診斷為動脈瘤腦出血，還形成了危險的腦疝…

工作沒出包卻突然被開除 OL傻眼：被同事投訴「體味太重」

中國大陸一名女上班族近日在網路發文控訴，自己工作期間沒有任何過失，卻突然接獲公司通知「明天起不用再來上班」，讓她錯愕不已。公司提出的理由竟是「體味太重、影響同事辦公」，也讓她質疑這樣的處置方式是否合理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。