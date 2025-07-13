聽信民俗偏方？67歲婦正午高溫下曬背2小時 暈倒送院開顱保命

綜合陸媒報導，浙江一名67歲阿婆聽說曬背可以祛濕治病，於是在中午趴着曬了兩個鐘，進屋後暈倒，被診斷為動脈瘤腦出血，還形成了危險的腦疝，醫生緊急做了開顱手術，清除了淤血。

陸媒報導指，一名67歲的王阿姨聽說「曬背能祛濕治病」，於是在中午時分到門口空地曬了兩個鐘，結果在進屋後暈倒在地昏迷不醒。王阿姨被送到醫院後，醫生診斷其為動脈瘤腦出血，還形成了危險的腦疝，緊急做了開顱手術，清除了淤血，但王阿姨一直昏迷不醒。

浙江省人民醫院康復醫學科主任葉祥明告訴家屬，腦出血導致王阿姨的腦組織損傷嚴重，影響了大腦的正常功能，使得她處於昏迷狀態。由於長期臥床，她還面臨着肺部感染、深靜脈血栓、壓瘡、肌肉萎縮等一系列併發症的風險。

有康復團隊為王阿姨制定了個性化促醒及併發症預防康復治療方案，經過治療，王阿姨醒了過來，但頭顱CT複查發現腦積水加重，腦脊液排不出，壓住大腦，影響康復效果。事後，神經外科為王阿姨做了顱骨修補和腦積水引流手術，又制定了精細的康複方案，王阿姨終於慢慢康復。

曬背祛百病無科學依據

醫生表示，「曬背祛百病」的說法沒有科學依據，高溫下長時間暴曬，對老人和有高血壓、心腦血管問題的人極其危險，可能引發中暑、中風等問題。上午10點到下午4點的陽最毒辣，夏季出門盡量避開高溫時段。

另外，如果出現頭暈、噁心、心慌、大量出汗或不出汗、渾身發燙等情況，趕緊移動到陰涼處，喝水、降溫。

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文章授權轉載自《香港01》