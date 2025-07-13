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工作沒出包卻突然被開除 OL傻眼：被同事投訴「體味太重」

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名女子因有體味太重，竟被公司解雇。 示意圖／ingimage
大陸一名女子因有體味太重，竟被公司解雇。 示意圖／ingimage

中國大陸一名女上班族近日在網路發文控訴，自己工作期間沒有任何過失，卻突然接獲公司通知「明天起不用再來上班」，讓她錯愕不已。公司提出的理由竟是「體味太重、影響同事辦公」，也讓她質疑這樣的處置方式是否合理。

《經視直播》報導，這名女子表示，自己有狐臭問題，一直都有固定使用止汗產品，也盡力控制氣味，不認為會嚴重干擾他人，沒想到仍遭到同事投訴體味影響工作環境，最後被公司以此為由解除勞動關係。

她強調，從未在工作上出差錯，卻因生理問題被解雇，心情受到相當打擊，事後與公司達成協議，獲得半個月薪資作為補償，並計劃接受手術處理狐臭問題。

針對此事件，湖北一間律師事務所指出，狐臭屬於個人體質，並不等同疾病，也不會影響履行職務的能力，若公司僅因體味問題而單方面解雇員工，恐已觸及就業歧視，違反平等就業的原則。

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