女子辦退稅意外發現自己「有配偶」8年 她傻眼：從沒見過對方

「誰把我的婚結了」，早前，雲南文山市的羅女士在辦理退稅時，竟意外發現自己8年前在安徽馬鞍山「被結婚」，這些了一直做了「有夫之婦」卻懵然不知。周六（12日），她在社交平台發文稱，含山縣警方已查出涉嫌冒用其身份辦理婚姻登記的嫌疑人，文山警方將與含山警方聯合調查。

今年4月，羅女士在辦理個人所得稅退稅時填寫未婚狀態，卻被工作人員告知其有配偶。查詢發現，她於2017年在安徽省馬鞍山市辦理了婚姻登記。然而，她與登記證上的「丈夫」素不相識，也從未到過安徽。

7月10日，羅女士向文山警方報案。馬鞍山市民政局工作人員11日表示，登記時使用的是羅女士真實的身份證和戶口本，但民政部門僅進行形式審查，若登記人與身份證照片相似，可能發生冒用身份的情況。

12日，安徽含山縣警方通報，經初步調查，37歲女子黎某於2017年6月涉嫌冒用羅女士身份辦理婚姻登記，目前正深入調查並將依法處理。當天上午11時，羅女士發文表示，報案後警方行動迅速，含山警方已鎖定嫌疑人，文山警方將配合調查。她強調不急於求成，相信問題會得到解決。

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文章授權轉載自《香港01》