美幼童誤吞陸製空調遙控電池 12億天價和解引議：敲詐勒索？

港媒報導，蘇黎世財險（中國）日前公告，指2022年7月間，美國一名6歲男童誤吞中國製空調遙控器的電池，導致腸胃道永久性損傷，家長遂控告中國廠商並求償1.252億美元，最後以4000萬美元（約新台幣11.7億元）和解，引起中國民眾熱議。

星島網今天報導，蘇黎世財險（中國）公司是在7日發布這項重大賠付（出險）公告，並指被男童家長控告的中國廠商是其超額再保險的保戶。但公告並沒有提到這家中國遙控器製造商的名字。

根據報導及出險公告，蘇黎世財險（中國）公司是在2023年4月接獲保戶報告，指該保戶出口美國的一款空調遙控器，2022年7月遭美國一名6歲男童在家中誤吞遙控器內的電池，造成腸胃道永久性損傷。家長認為，這款空調遙控器存在缺陷，才會讓男童誤食，因此對遙控器製造商提出告訴，並求償1.252億美元。

公告表示，蘇黎世財險（中國）公司與被告客戶及其辯護律師溝通後，由律師建議與被告和解，最後雙方以4000萬美元達成和解。而該公司在今年6月18日完成總計人民幣1億4128萬元（約2000萬美元，即和解金額的半數）的支付，「保單責任限額已用盡」，目前案件已經結案。

這項公告日前在中國網路被廣為轉發，引起不少網友熱議，且被用來與近來喧騰的天水幼童鉛中毒案作對比。有人表示，「這一刻我知道了國籍的重要性」；有人直指，這要是中國家長在中國提告，就會是「涉嫌敲詐勒索了」；有人則語帶諷刺地說，「我不用1億，3000萬就可以，去哪裡吃（電池）？要保證能拿到錢」。