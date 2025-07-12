旅遊平台出包！陸男買東京機票到機場傻眼 飛機5小時前早飛走

近日，一名男子在「去哪兒旅行」平台（中國大陸旅遊平台），購買了一張由天津飛往東京的機票，但到達機場時卻驚奇發現，飛機已提前5小時起飛。

綜合陸媒報導，從該名男子分享的訂單內容顯示，他通過去哪兒旅行平台以1293元人民幣（約新台幣5274元），購買了一張7月10日15時50分，從天津濱海機場飛往日本成田機場的春秋航空IJ254航班。

然而飛機實際起飛時間卻比預定時間提前了4小時57分鐘，不得不讓他改變所有後續行程。

不過，據春秋航空官網的航班動態顯示，該航班計劃起飛時間為7月10日10時35分，實際起飛時間為10時38分，並非去哪兒旅行平台顯示的15時50分。

春秋航空客服人員亦表示，上述航班起飛時間為10時38分，且航班運行正常，不存在延誤或提前起飛的情況。

對此，去哪兒旅行平台稱，確有此事，且為平台時間顯示錯誤所致。對於為何會出現近5小時的時間差異，平台表示需要進一步調查核實，並承諾將妥善處理後續事宜，對受影響旅客給予相應補償。

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文章授權轉載自《香港01》